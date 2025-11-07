Ко може отићи у инвалидску пензију?

Извор:
С обзиром на то да све већи број људи у БиХ има бројне здравствене проблеме, реално је запитати се како доћи до пензије. Узмемо ли у обзир да је потребно 40 година радног стажа или 65 година старости, за особе које имају здравствене проблем, то је тешко достићи.
Ипак, да бисте остварили право на инвалидску пензију, потребно је много услова и процедура. Није нимало једноставно. Али, то је и логично, јер би у супротном било бројних злоупотреба.
- Право на инвалидску пензију има осигураник код кога је утврђена прва категорија инвалидности ако је инвалидност проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу без обзира на дужину пензијског стажа.
Такође, право на инвалидску пензију има и особа, ако је инвалидност проузрокована повредом ван рада или болешћу под условом да је прије настанка инвалидности имао навршен пензијски стаж који му покрива најмање једну трећину периода од навршених најмање 20 година живота до дана настанка инвалидности, рачунајући радни вијек на пуне године.
Осигураник код кога је утврђена прва катергија инвалидности до навршених 30 година живота стиче право на инвалидску пензију ако је инвалидност проузркавана повредом ван рада или болешћу под условом да је прије настанка инвалидности имао навршен пензијски стаж који му покрива трећину радног вијека, а најмање једну годину стажа осигурања.
Инвалидска пензија се одређује на исти начин као и старосна пензија - навели су за Фактор из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигирање.
Осигуранику који је био на редовном школовању и таквим школовањем стекао вишу или високу стручну спрему, радни вијек се рачуна од 22 године живота, ако је стекао вишу стручну спрему, односно од 25 година, ако је стекао високу стручну спрему.
Инвалидска пензија се одређује на исти начин као и старосна пензија.
- Осигуранику који има мање од 15 година стажа осигурања инвалидска пензија се одређује за стаж осигурања од 15 година, која не може бити мања од износа најниже пензије одређене у складу са Законом о ПИО-у. Осигуранику код кога је инвалидност проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу инвалидска пензија се одређује за стаж осигурања од 40 година - рекли су за Фактор из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.
