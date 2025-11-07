Контроверзна порука на трибинама: "Мора бити рата са Турцима"

Извор:
У дуелу Еворпске лиге између Викторије Плзен и Фенербахчеа мреже су мировале.
Фудбалски ништа није обиљежило реми двије екипе, али јесу навијачи чешког клуба.
Од самог почетка вријеђали су госте, а затим су на трибинама подигли паролу на којој је у преводу писало: "Мора бити рата са Турцима".
Јасно је шта то значи, те се очекује реакције УЕФА-е која би могла бити итекако жестока.
Службена лица су сигурно све забиљежила и биће занимљиво видјети каква казна очекује чешки клуб.
Тренутно на програму