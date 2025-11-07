Logo

Контроверзна порука на трибинама: "Мора бити рата са Турцима"

Извор:

АТВ

07.11.2025

08:28

Коментари:

0
Контроверзна порука на трибинама: "Мора бити рата са Турцима"
Фото: Tanjug/AP/Petr David Josek

У дуелу Еворпске лиге између Викторије Плзен и Фенербахчеа мреже су мировале.

Фудбалски ништа није обиљежило реми двије екипе, али јесу навијачи чешког клуба.

Од самог почетка вријеђали су госте, а затим су на трибинама подигли паролу на којој је у преводу писало: "Мора бити рата са Турцима".

Јасно је шта то значи, те се очекује реакције УЕФА-е која би могла бити итекако жестока.

Службена лица су сигурно све забиљежила и биће занимљиво вид‌јети каква казна очекује чешки клуб.

Подијели:

Тагови:

fudbal

Fenerbahče

Evropa liga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Меси се враћа у Европу?

Фудбал

Меси се враћа у Европу?

3 ч

0
Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала

Фудбал

Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала

4 ч

0
Добој: Стадион ''Луке'' сија пуним сјајем

Фудбал

Добој: Стадион ''Луке'' сија пуним сјајем

14 ч

0
Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру

Фудбал

Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру

15 ч

0

Више из рубрике

Меси се враћа у Европу?

Фудбал

Меси се враћа у Европу?

3 ч

0
Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала

Фудбал

Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала

4 ч

0
Милојевић: Ако сам ја проблем, даћу оставки и одлазим

Фудбал

Милојевић: Ако сам ја проблем, даћу оставки и одлазим

13 ч

0
Добој: Стадион ''Луке'' сија пуним сјајем

Фудбал

Добој: Стадион ''Луке'' сија пуним сјајем

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Узнемирујуће: Објављени страшни снимци немилосрдног убијања

11

32

Одложено суђење Мирославу Алексићу

11

30

Сијарто: Мађарска ће са САД потписати споразум о сарадњи у области нуклеарне енергије

11

16

Због паркинг папака у Сарајеву, Хитне помоћи и ватрогасаца нису могли на интервенцију

11

12

Преминуо познати филмски редитељ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner