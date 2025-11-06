Logo

Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру

АТВ

06.11.2025

20:17

Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру
Огњен Врањеш ставио је тачку на своју фудбалску каријеру која га је водила од Бањалуке до бројних клубова широм Европе.

Огњен је најбоље дане провео у грчком великану АЕК-у са којим се домогао и шампионске титуле, а тамошњим навијачима је заувијек прирастао за срце.

Бранио је Врањеш и боје Андерлехта, Црвене звезде, Краснодара, Спортинга из Хихона, али и бројних других клубова, а постао је први фудбалер из Бањалуке који је заиграо на Свјетском првенству.

За репрезентацију БиХ одиграо је укупно 38 утакмица, а кроз играчку каријери увијек је важио за срчаног и бескомпромисног борца на терену.

У једном од ријетких телевизијских интервјуа Огњен Врањеш је говорио за АТВ у првој епизоди серијала “На ивици терена”, а наша екипа тада се у Атини увјерила да је у АЕК-у оставио дубок траг.

