Сахрањен Младен Жижовић

06.11.2025

16:04

Сахрањен Младен Жижовић

У Бијељини је данас сахрањен Младен Жижовић, некадашњи фудбалер и тренер, који је преминуо од посљедица срчаног удара током утакмице Суперлиге Србије између Младости из Лучана и Радничког из Крагујевца.

Комеморација и опело Младену Жижовићу одржани су у цркви у центру Бијељине, након чега је поворка кренула ка градском гробљу Пучиле, гд‌је је сахрањен уз присуство породице, пријатеља и бројних спортских радника.

На челу тужне поворке били су најближи чланови породице, његов син је носио крст, а опраштао се од свог оца тако што је љубио крст који је носио.

Посљедњу почаст Жижовићу одали су бројни пријатељи, бивши саиграчи, тренери и познате личности из спортског свијета. Међу присутнима су били и фудбалери Радничког из Крагујевца, Слободе из Тузле, Борца из Бањалуке, као и бројни навијачи Борца који су дошли у великом броју.

Комеморацији су присуствовали и представници Фудбалског савеза БиХ на челу са Вицом Зељковићем, те делегације Фудбалског савеза Србије, Суперлиге Србије, као и бивши репрезентативци и тренери Младен Крстајић и Милан Лане Јовановић.

Младен Жижовић, тренер Радничког из Крагујевца, преминуо је у понед‌јељак током првог полувремена утакмице српске Суперлиге између Младости из Лучана и Радничког, пишу Независне.

Младен Жижовић

