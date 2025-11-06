Logo

Јамал говорио о Месију: Не могу да се поредим са њим

Извор:

Кликс

06.11.2025

08:47

Коментари:

0
Јамал говорио о Месију: Не могу да се поредим са њим
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Актуелни прваци Шпаније, екипа Барселоне синоћ је у Белгији ремизирала против Клуб Бругеа, а на крају је у правој ногометној љепотици било 3:3.

Поново је један од најбољих на терену био млади Ламин Јамал, који је постигао један гол и својим потезима подсјетио на славне дане Лионела Месија у дресу Барселоне.

Након утакмице Јамал је стао пред новинаре, а водитељ му је одмах споменуо Аргентинца и поручио да његов погодак неодољиво подсјећа на мајсторије по многима ногометног ГОАТ-а.

zelenski merc starmer makron

Свијет

Ројтерс: Њемачка ће значајно повећати финансирање Украјине

"Гол у Месијевом стилу. Не, не... Лео Меси је постигао хиљаде таквих голова. Не могу се поредити с њим", рекао је кратко Yамал.

Иначе, за овог 18-годишњака то је био пети погодак у сезони на десет одиграних утакмица, а додао је и пет асистенција.

Подсјећамо, Барселона на старту нове сезоне Лиге шампиона не бриљира и тренутно се налази на 11. мјесту са седам бодова. У наредном колу их чека још један тежак дуел, овај пут против старих ривала, екипе Челсија на Стамфорд Бридгеу, а сусрет се игра 25. новембра.

