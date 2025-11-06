Logo

Возач Хитне помоћи спасавајући животе остао без возачке дозволе!

06.11.2025

08:17

Возач Хитне помоћи спасавајући животе остао без возачке дозволе!

Возач хитне помоћи из Дома здравља Сански Мост Алмедин Салешевић тврди да је добио више прекршајних налога за наводно прекорачење брзине док је био на службеној дужности и превозио пацијенте којима је била потребна хитна медицинска интервенција.

Казне су, према његовим ријечима, резултат стационираног радара МУП-а, а износе по 500 КМ и три мјесеца забране управљања возилом.

- Добио сам двије казне од 500 КМ и три мјесеца одузимање возачке. Коме да се жалим? Никог то не занима. Стално се суочавамо са овим казнама. Да ли је у реду да ми сносимо трошкове казни? Дај мало гас да спасеш неком живот и одмах казна - истакао је Салешевић за портал "Црна хроника".

Он је званично упутио жалбу Полицијској управи, Општинском суду Јајце.

- У оба наведена случаја налазио сам се на службеној дужности, управљајући службеним возилом хитне медицинске помоћи приликом превоза пацијената којима је била потребна хитна медицинска интервенција. Возила хитне помоћи у таквим ситуацијама дужна су реаговати у најкраћем могућем року како би се заштитио живот и здравље пацијената - истакао је Салешевић.

Возач хитне је нагласио да није имао намјеру да прекрши саобраћајне прописе.

- Није постојала намјера да прекршим саобраћајне прописе, већ сам поступао у складу с професионалном обавезом и етичком дужношћу да пружим правовремену помоћ угроженима - истакао је Салешевић.

Он је од надлежних затражио да казне укину или да их бар умање.

- Молим да се, уважавајући околности случаја и природу мог посла, размотри могућност ослобађања од одговорности или умањења изречене казне - рекао је Салешевић.

У пракси возила хитне помоћи имају право првенства пролаза, али морају имати укључене свјетлосне и звучне сигнале. Ипак, у реалним ситуацијама, посебно ноћу, у густо насељеним срединама или близини болница, сирене се често гасе да се не стварају додатни стрес и паника, што касније доводи до ситуација попут ове.

Системски проблем

Возачи санитета широм БиХ већ дуже вријеме указују на исти проблем истичући да дјелују у хитним околностима, спасавају животе, а затим лично одговарају за казне које настану током интервенција. Истичу да је ово системски проблем, питајући се да ли држава кажњава оне који спасавају животе.

- Нека дођу једну ноћ са нама. Нека виде како изгледа када нечији откуцаји срца зависе од тога хоћеш ли стићи за три или за седам минута - поручио је Салешевић.

