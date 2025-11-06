Возач Хитне помоћи спасавајући животе остао без возачке дозволе!

06.11.2025
08:17
Возач хитне помоћи из Дома здравља Сански Мост Алмедин Салешевић тврди да је добио више прекршајних налога за наводно прекорачење брзине док је био на службеној дужности и превозио пацијенте којима је била потребна хитна медицинска интервенција.
Казне су, према његовим ријечима, резултат стационираног радара МУП-а, а износе по 500 КМ и три мјесеца забране управљања возилом.
- Добио сам двије казне од 500 КМ и три мјесеца одузимање возачке. Коме да се жалим? Никог то не занима. Стално се суочавамо са овим казнама. Да ли је у реду да ми сносимо трошкове казни? Дај мало гас да спасеш неком живот и одмах казна - истакао је Салешевић за портал "Црна хроника".
Он је званично упутио жалбу Полицијској управи, Општинском суду Јајце.
- У оба наведена случаја налазио сам се на службеној дужности, управљајући службеним возилом хитне медицинске помоћи приликом превоза пацијената којима је била потребна хитна медицинска интервенција. Возила хитне помоћи у таквим ситуацијама дужна су реаговати у најкраћем могућем року како би се заштитио живот и здравље пацијената - истакао је Салешевић.
Возач хитне је нагласио да није имао намјеру да прекрши саобраћајне прописе.
- Није постојала намјера да прекршим саобраћајне прописе, већ сам поступао у складу с професионалном обавезом и етичком дужношћу да пружим правовремену помоћ угроженима - истакао је Салешевић.
Он је од надлежних затражио да казне укину или да их бар умање.
- Молим да се, уважавајући околности случаја и природу мог посла, размотри могућност ослобађања од одговорности или умањења изречене казне - рекао је Салешевић.
У пракси возила хитне помоћи имају право првенства пролаза, али морају имати укључене свјетлосне и звучне сигнале. Ипак, у реалним ситуацијама, посебно ноћу, у густо насељеним срединама или близини болница, сирене се често гасе да се не стварају додатни стрес и паника, што касније доводи до ситуација попут ове.
Системски проблем
Возачи санитета широм БиХ већ дуже вријеме указују на исти проблем истичући да дјелују у хитним околностима, спасавају животе, а затим лично одговарају за казне које настану током интервенција. Истичу да је ово системски проблем, питајући се да ли држава кажњава оне који спасавају животе.
- Нека дођу једну ноћ са нама. Нека виде како изгледа када нечији откуцаји срца зависе од тога хоћеш ли стићи за три или за седам минута - поручио је Салешевић.
