Данас сунчано вријеме, температура и до 20 степени

Извор:

СРНА

06.11.2025

08:12

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано вријеме, уз умјерену облачност на истоку и у Крајини.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, у Семберији увече појачан, источних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Највиша температура ваздуха биће од 10 до 15, на југу до 20 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Гацко минус два, Дринић, Рибник и Шипово минус један, Мркоњић Град, Србац, Сребреница, Хан Пијесак и Тузла нула, Кнежево, Чемерно, Нови Град, Јајце и Сарајево један, Добој, Приједор и Соколац два, Мраковица и Билећа три, Зворник и Градачац четири, Вишеград пет, Требиње, Рудо и Фоча осам и Мостар девет степени Целзијусових.

