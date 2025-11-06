Данас је Свети Арета: Заштитник невиних и симбол владара који стоји уз свој народ

06.11.2025
07:16
Коментари:0
Српска православна црква и вjерници славе данас Светог великомученика Арету.
Овај мученик пострадао је за Христову вјеру са још више од 4.000 хришћана, свештеника, грађана, жена и дjеце. Арета је био градоначелник у граду Неграну у земљи Омиритској (јужна Арабија), и било му је 95 година када је пострадао. Омиритском земљом владао је тада Јеврејин Дунаан, гонитељ хришћана.
Друштво
Вјерује се да на Митровдан ову биљку треба унијети у кућу
Ријешен да потпуно истријеби хришћане из своје земље он је опколио хришћански град Негран, и најприје поручио грађанима, да ако се не одрекну Христа, он ће их све смрћу уморити. Грађани су затворили капије, па је Дунаан дуго и безуспјешно нападао на градске зидине. Тада се кнез заклео грађанима, да им ништа неће учинити, само нека му отворе градске капије, да уђе и узме данак, који му они дугују, па ће се потом одмах удаљити. Хришћани су повјеровали и отворили капије. Тада је Јеврејин позвао старца Арету са свим угледним грађанима, и све их посјекао мачем. И учинио потом страховити покољ по граду.
Друштво
Данас славимо Светог апостола Јакова: Упозорење богатима и порука о праштању
Када је чуо за ово византијски цар Јустин врло се ожалостио и написао писмо етиопском цару Елезвоју, да иде на Дунаана с војском и освети невину хришћанску крв. Елезвој је послушао Јустина, ударио с војском на кнеза Омиритског, побиједио га, сву му војску погубио, а њега мачем посјекао. За кнеза Омиритског, по Божјем откровењу, био је постављен побожни човјек Аврамије, а за архиепископа Омиритског, опет по Божјем откровењу свети Григорије. У Неграну су хришћани обновили храм светој Тројици, који је Дунаан сагорио и подигао храм светом мученику Арети и осталим мученицима негранским. Пострадали су и вијенац мученички од Господа примили 523. године.
Друштво
Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији
Свети мученик Арета постао је симбол праведног владара који остаје уз свој народ у најтежим тренуцима, он је заштитник невиних који на данашњи дан, каже предање, треба да му се помоле ријечима: "Страдањима светих, који су пострадали за тебе, умољен буди Господе, и све наше болести исцијели, молимо ти се, човјекољупче".
(Храм Кончарево)
Друштво
3 д0
Друштво
4 д0
Друштво
5 д0
Република Српска
5 д0
Најновије
Најчитаније
09
01
08
50
08
47
08
44
08
38
Тренутно на програму