Додик са патријархом Порфиријем: СПЦ учинила да српски народ преживи најтежа времена

31.10.2025
14:26
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик састао се са његовом светости патријархом српским Порфиријем у Београду.
Патријарх српски Порфирије истакао је да је увијек радостан када има прилику да се састане са Додиком.
"А данас сам још додатно радостан због чињенице да су санкције које су постојале укинуте. Зашто? Зато што сматрам да је то показатељ да санкције са једне стране подразумијевају искључив однос и став у смислу да кад год се прибјегава санкцијама то значи ви нисте спремни да прихватите под сваку цијену оно што неко хоће и обрнуто", рекао је патријарх Порфирије.
Патријарх каже да је укидање санкција показатељ спознаје да је свако посебан, да носи свој печат и има свој идентитет, а да то није показатељ да морамо да будемо супротстављени једним другима.
"То је само позив на разговор и позив на сагледавање другога из његове перспективе. Како би се пронашао заједнички именитељ у којем има мјеста за свакога. Сматрам да у принципу санкције нису нешто што је у складу са демократским принципима, а свакако није у складу са принципима са оним што ми као хришћани подразумијевамо под међусобним односом и под дијалогом", навео је патријарх српски.
Република Српска
Додик: Хвала Трампу, знали смо да ће се укидање санкција једног дана десити
Не можемо под сваку цијену прихватити да оно што неко други мисли и уважава, каже патријарх, буде закон и за нас буде неприкосновено.
Патријарх Порфирије је рекао да предсједник Србије Александар Вучић и предсједник Додик чине све да се православни идентитет утврђује, његује и гради.
Његова светост патријарх Порфирије зна да припадам људима који знају и вјерују да би се без СПЦ изгубио идентитет народа и да су глобални процеси везани управо за борбу за идентитет. Сви народи који изгубе идентитет, изгубе и сувереност државе, изгубе историју.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 31, 2025
СПЦ је учинила да… pic.twitter.com/rERpugzeyX
"Раде све то како би створили простор из којег иступамо и представљамо себе другима", навео је патријарх Порфирије.
Предсједник Српске је након састанка изразио задовољство што одржава редовне контакте са патријархом српским и што дијеле вриједности српског народа.
"Његова светост зна да припадам људима који знају и вјерују да би се без СПЦ изгубио идентитет и да су глобални процеси везани управо за борбу за идентитет. Сви народи који изгубе идентитет, изгубе сувереност и државе, изгубе историју", истакао је Додик за РТРС.
Он је рекао да је СПЦ учинила да српски народ преживи најтежа времена и да је у овом тренутку потребно дјеловање и подршка Цркви.
"Не оклијевам да подржим све активности. Спреман сам да сваку активност, не само изградњу црккава и манастира, већ све подржим и учествујем",рекао је Додик, истичући да Република Српска и СПЦ немају ниједно отворено питање.
Додик је рекао да је упознао Његову светост са активностима везано за Републику Српску у погледу нормализације односа са новом америчком администрацијом.
"Радује нас чињеница да је дошло до скидања санкција којима су људи из Републике Српске били потпуно неоправдано погођени", навео је он.
Истакао је да кроз политички дијалог са новом америчком администрацијом може да се настави борба за статус који је Републици Српској неопходан.
Додик је рекао да је на састанку са патријархом потврдио одличне односе са предсједником Србије Александром Вучићем и Србијом, свим оним што су, како каже, радили у прошлости и што желе да ураде у будућности.
"Србија је посљедњих годину дана изложена сталним покушајима једне структуре да је дестабилузије, а вјерујемо да стабилизација није упитна", нагласио је Додик.
Он је рекао да је "сутра важан, за све нас тежак дан" који треба да прође у миру.
"А садашње руководство легално изабрано од стране народа завршава своје важне унутрашње и међународне послове и сви треба да будемо окупљени, да се окупимо, одамо почаст жртвама и наставимо да градимо Републику Српску и Србију", поручио је Додик.
Састанку са патријархом присуствовао је и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
16
46
16
42
16
36
16
30
16
26
Тренутно на програму