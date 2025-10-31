Додик: Шмиту дани у БиХ одбројани

Извор:
РТРС
31.10.2025
13:10
Коментари:0
Не могу да дам јак суд шта ће се десити на данашњој сједници Савјета безбједности Уједињених нација, али могу да кажем да су типу који се зове Кристијан Шмит, дани у БиХ одбројани, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
"Видите јуче се увукао у Бањалуку, само да би показао свој цинизам и однос према нама", додао је Додик.
Оно што свијет треба да разумије, каже Додик јесте да су Срби, хришћани, православци, 30 година били прогањани од стране глобалног либералног покрета и да су на бази њихових дневних редова сатанизовани.
"То значи да су се о нама шириле неистине. Оно што је нама важно јесте сазнање, да политика не може бити лаж, може да успије у једном тренутку, да некоме нанесе бол, али не може бити одржива као таква", рекао је Додик за РТРС.
Хроника
Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама
Подсјећамо, Савјет безбједности Уједињених нација разматраће данас стање у БиХ у протеклих шест мјесеци.
Према информацијама из Амбасаде Русије у БиХ Кристијан Шмит, неће присуствовати сједници.
Предсједник Додик тренутно борави у Београду, а раније данас састао се са његовом светости патријархом српским Порфиријем.
Најновије
Најчитаније
13
26
13
26
13
21
13
19
13
17
Тренутно на програму