Ауторима новог европског плана за рјешавање украјинске кризе је важно да спријече покретање правог мировног процеса, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.
Према њеним ријечима, њима је важно да спријече покретање правог мировног процеса који би узео у обзир легитимне интересе Русије и рускојезичног становништва Украјине и допринио обнављању безбједносне равнотеже у Европи и свијету у цјелини“.
"Ако би заиста жељели мир, прве тачке њиховог 'плана' били би захтјеви за обнављање руског језика у Украјини, канонског православља, неутралног, несврстаног статуса, поштовања људских права, поштовања националних мањина, признавања територијалне реалности, заснованих на праву народа на самоопредељење у складу са Повељом УН и крај политике незаконитих санкција и крађе туђе имовине", објаснила је она у саопштењу на веб-сајту Министарства спољних послова.
Захарова је нагласила да би све ово заиста окончало сукоб и елиминисало ризик од његовог поновног појављивања.
Она је напоменула да је чак и површан преглед овог нацрта довољан да се извуче јасан закључак: „Ни европске престонице нити Кијев не размишљају о било каквом праведном и трајном мирном рјешењу украјинске кризе.“
„Они настављају да размишљају у категоријама рата и тренутно виде свој примарни циљ као постизање предаха по сваку цену за поражене украјинске Оружане снаге и спасавање режима Владимира Зеленског од неизбјежног слома фронта. Стога су брзи прекид ватре и „замрзавање“ тренутне линије контакта од највеће важности“, примјетила је Захарова.
Према њеним ријечима, укључивање у „план“ клаузуле о „јачању међусобног разумијевања и поштовања различитости језика, култура и религија“ дјелује цинично.
„Истовремено, нема разговора о томе да Кијев укине законски утврђена ограничења употребе руског језика у свим сферама живота, укине мере које крше права националних мањина или оконча прогон канонске Украјинске православне цркве“, закључила је Захарова пише Спутњик.
