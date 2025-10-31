Хаос у Бриселу: Има рањених у сукобу криминалних група

Извор:
Танјуг
31.10.2025
12:53
Двије особе су рањене из ватреног оружја током сукоба ривалских група у бриселској општини Сен Жил, саопштило је данас Тужилаштво у Бриселу.
Полиција је позвана на Трг Бетлехема, у близини железничке станице Гар ди Миди, гдје су пронађене двије повријеђене особе и чауре метака, пренио је Ројтерс.
Двојица осумњичених су ухапшена, док повреде жртава нису опасне по живот, наведено је у полицијском саопштењу.
Тужилаштво је саопштило да су "тачне околности инцидента предмет детаљне истраге", не искључујући могућност да је ријеч о обрачуну нарко-банди.
Брисел је посљедњих година погођен таласом насиља повезаног с трговином дрогом, истичу медији.
Белгијске власти процјењују да више од стотину најопаснијих криминалних мрежа у Европи тренутно дјелује у тој земљи.
У фебруару ове године, неколико метро станица у Бриселу било је затворено током потраге за осумњиченима након пуцњаве повезане са дилерима дроге.
