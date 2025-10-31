Још једна велика пљачка послије Лувра: Лопови однијели злато вриједно 12 милиона евра

Извор:
Нова велика пљачка после Лувра се догодила у Француској, у Лиону, а мета напада била је рафинерија злата.
У 13:30 сати, у четвртак, одјекнула је снажна експлозија у дијелу 7. арондисмана Лиона, гдје се налазе Лаборатоирес Поргуери, јединица за рафинацију племенитих метала. Пљачкаши су за свега неколико минута однијели полуге злата.
Вриједност плена је 12 милиона евра. Људи су снимали пљачку и обавијестили полицију.
На снимцима са друштвених мрежа види се да су особе обучене у црно и тешко наоружане. Један носи капу, док је други маскиран. Користе мердевине да пређу металну ограду предузећа.
🔴 #Braquage à l'explosif : le butin était de 18 millions d’euros les braqueurs se cachaient à #Vénissieux. Ils ont été « cueillis » par les policiers de la BRI, qui connaissait leurs possibles points de chute. #Lyon #Rhône #faitdivers— Le Progrès Lyon (@leprogreslyon) October 30, 2025
Notre article 👉 https://t.co/A45qAWcOae pic.twitter.com/Kj7yg6lqqt
"Био сам на паузи када сам чуо огромну експлозију. Погледали смо и видјели пет особа са калашњиковима како пробијају ограду. Било је шокантно", рекао је очевидац.
У близини, бели комби са ротационим свјетлом био је паркиран док је саучесник полако утоварао две црне торбе, након чега су пљачкаши побјегли возилом.
Пљачкаши су ухапшени убрзо послије пљачке од стране БРИ (Бригаде за истраживање и интервенцију) која се налазила у близини. Користили су експлозиве током напада.
"Шест особа, које су користиле експлозиве у нападу на компанију за племените метале у Лиону, ухапшене су на лицу мјеста", написао је на "Иксу" министар унутрашњих послова Француске, Лорен Нуњез.
Нуњез је похвалио акцију као "чврсту, брзу, контролисану."
Извори блиски истрази описали су пљачкаше као "потврђене криминалце". Инцидент показује висок ниво планирања и професионализма у извршењу пљачке у центру града.
"Није било размјене ватре, моје колеге су реаговале врло добро и брзо. Они су професионалци", изјавио је Себастијан Жендро.
„Ово је и порука деликвентима: кад-тад их пронађемо и приведемо.“
Покренута је истрага коју води полиција. На лицу мјеста, агенти техничке и научне полиције извршили су све потребне провере и бележење трагова. У тренутку пљачке у објекту је било 28 особа. Пет запослених Лаборатоирес Поргуери задобило је лаке повреде од експлозије.
🧨 Braquage à l’explosif : une raffinerie d’or visée par 5 individus à Lyon. Après une course-poursuite avec la police, les suspects ont été arrêtés et le butin a été récupéré. #JT20h pic.twitter.com/PdeP4fd4Uw— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) October 30, 2025
Троје је превезено у болницу ради провере здравственог стања, саопштила је префектура Рона.
