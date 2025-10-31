Logo

Младић из БиХ је јунак Лондона: погледајте како је савладао лопова

Извор:

Блиц

31.10.2025

11:02

Коментари:

0
Иван Скоко
Фото: Screenshot

Покушај крађе у лондонском метроу завршио се неславно за једног џепароша који је покушао да опљачка жену, ни не слутећи да се у близини налази Иван Скоко (29) из Љубушког — вишеструки шампион у бразилском џиу-џицуу.

Инцидент се догодио у уторак увече на станици Бороу у јужном Лондону. Према писању "Дејли Мејла", осумњичени је покушао да отргне телефон из руке младе жене која се управо укрцавала у воз.

Александар и његова дјеца

Породица

Тата херој: Александар има 12 дјеце и сам брине о њима

Међутим, његов потез примијетио је Скоко носилац црног појаса, висок 190 центиметара и тежак 95 килограма.

Чим је видио шта се дешава, реаговао

"Чуо сам врисак и видио како покушава да јој истргне телефон. Нисам оклијевао. Зграбио сам га, оборио на под и задржао док није дошла полиција", рекао је Скоко за британске медије.

У свега неколико секунди лопов се нашао на земљи у челичном захвату из ког није могао да се помјери. Путници и особље подземне жељезнице одмах су позвали полицију, док га је Скоко мирно држао под контролом, пише "Блиц".

"Рекао сам му 'само немој да посежеш за оружјем. Ја сам професионалац и бићеш повријеђен'. Није се усудио да пружи отпор", додао је борац.

Код осумњиченог су полицајци касније пронашли два украдена мобилна телефона и зарђали чекић сакривен у појасу.

Кренуо на тренинг

Скоко је тог дана био на путу ка тренингу, гдје је требало да одржи час самоодбране. Каже да је поступио инстинктивно, јер му је у природи да реагује када види да је неко угрожен.

Лабубу лутке

Економија

Заплијењено више од 50.000 фалсификованих играчака "Лабубу"

"Тренирам сваког дана, борим се по три до четири сата. Особу без искуства могу да савладам веома брзо. Ово је за мене било као загријевање, али најважније је да сам заштитио жртву", истакао је.

Додаје да би увијек реаговао када би видио да је неко слабији нападнут.

"Осјетио сам да је то моја дужност према заједници", рекао је борац из Љубушког, који иза себе има бројне међународне титуле, међу којима су Бритиш Опен 2025, НАГА Лондон 2. 2025 и ИБЈЈФ Лондон Фол Опен 2025.

Талас крађа у лондонском превозу

Овај инцидент долази у тренутку када подаци британске полиције показују драстичан пораст крађа и џепарења у јавном превозу. Само у Лондону је у посљедњих годину дана забиљежено више од 33.700 пријављених случајева.

Из Британске саобраћајне полиције (БТП) потврђено је да је осумњичени мушкарац ухапшен.

"Мушкарац је приведен због сумње на крађу, посједовање опасног оружја и руковање украденим предметима. Истрага је у току", саопштили су из полиције.

Подијели:

Тагови:

lopov

Џепароши

Пљачка

London

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

Србија

Судар два камиона у тунелу, из једног цури течни гас

2 ч

0
Све више незапослених у ЕУ

Свијет

Све више незапослених у ЕУ

2 ч

0
Кисели купус

Савјети

Како на најбољи начин припремити кисели купус код куће

2 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

''Бавићу се проституцијом'': Ана Николић у очају након што је скинута с лета у Дубаију

2 ч

0

Више из рубрике

Све више незапослених у ЕУ

Свијет

Све више незапослених у ЕУ

2 ч

0
Вјереница парохијана ухваћена са свештеником

Свијет

Скандал у парохијском дому: Свештеник ухваћен са вјереницом парохијана

3 ч

0
Тинејџери претукли мушкарца на смрт летвом и металном палицом

Свијет

Тинејџери претукли мушкарца на смрт летвом и металном палицом

3 ч

0
Краљ Чарлс

Свијет

Краљ Чарлс одузео све титуле брату Ендруу

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner