Младић из БиХ је јунак Лондона: погледајте како је савладао лопова

Покушај крађе у лондонском метроу завршио се неславно за једног џепароша који је покушао да опљачка жену, ни не слутећи да се у близини налази Иван Скоко (29) из Љубушког — вишеструки шампион у бразилском џиу-џицуу.
Инцидент се догодио у уторак увече на станици Бороу у јужном Лондону. Према писању "Дејли Мејла", осумњичени је покушао да отргне телефон из руке младе жене која се управо укрцавала у воз.
Међутим, његов потез примијетио је Скоко носилац црног појаса, висок 190 центиметара и тежак 95 килограма.
"Чуо сам врисак и видио како покушава да јој истргне телефон. Нисам оклијевао. Зграбио сам га, оборио на под и задржао док није дошла полиција", рекао је Скоко за британске медије.
У свега неколико секунди лопов се нашао на земљи у челичном захвату из ког није могао да се помјери. Путници и особље подземне жељезнице одмах су позвали полицију, док га је Скоко мирно држао под контролом, пише "Блиц".
"Рекао сам му 'само немој да посежеш за оружјем. Ја сам професионалац и бићеш повријеђен'. Није се усудио да пружи отпор", додао је борац.
Код осумњиченог су полицајци касније пронашли два украдена мобилна телефона и зарђали чекић сакривен у појасу.
Скоко је тог дана био на путу ка тренингу, гдје је требало да одржи час самоодбране. Каже да је поступио инстинктивно, јер му је у природи да реагује када види да је неко угрожен.
"Тренирам сваког дана, борим се по три до четири сата. Особу без искуства могу да савладам веома брзо. Ово је за мене било као загријевање, али најважније је да сам заштитио жртву", истакао је.
Додаје да би увијек реаговао када би видио да је неко слабији нападнут.
"Осјетио сам да је то моја дужност према заједници", рекао је борац из Љубушког, који иза себе има бројне међународне титуле, међу којима су Бритиш Опен 2025, НАГА Лондон 2. 2025 и ИБЈЈФ Лондон Фол Опен 2025.
Овај инцидент долази у тренутку када подаци британске полиције показују драстичан пораст крађа и џепарења у јавном превозу. Само у Лондону је у посљедњих годину дана забиљежено више од 33.700 пријављених случајева.
Из Британске саобраћајне полиције (БТП) потврђено је да је осумњичени мушкарац ухапшен.
"Мушкарац је приведен због сумње на крађу, посједовање опасног оружја и руковање украденим предметима. Истрага је у току", саопштили су из полиције.
