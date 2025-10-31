Logo

Како на најбољи начин припремити кисели купус код куће

Извор:

Кликс

31.10.2025

10:40

Коментари:

0
Кисели купус
Фото: YouTube/Screenshot

Кисели купус је идеална зимска салата, иако се може пронаћи у продавницама, домаћи се сматра много укуснијим.

Сходно томе да многи немају могућност да праве велике количине одједном, купус се може киселити и у стану, у мањим количинама.

Све што вам је потребно су чисте тегле, а за три до четири дана имаћете укусан домаћи кисели купус. Изрендани купус потребно је ставити у већу посуду и по њему посути со. Купус притискајте и мијешајте рукама, како би со дошла до свих страна.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

Ово су обичаји и вјеровања на Митровске задушнице

Купус стављајте у теглу постепено, па га између сваког сипања притисните рукама и утисните ка дну. На врх ставите чист, опрани камен који ће купус спрјечавати да исплива када се у тегли појави течност.

Битно је да све вријеме ферментације он буде потопљен. Теглу прекријте чистом крпом и ставите гумицу како крпа не би спала, пише Кликс.

На овај начин омогућавате проток зрака и спрјечавате упадање прашине и инсеката.

Подијели:

Таг:

kiseli kupus

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ana Nikolić pjevačica

Сцена

''Бавићу се проституцијом'': Ана Николић у очају након што је скинута с лета у Дубаију

2 ч

0
Ово су обичаји и вјеровања на Митровске задушнице

Друштво

Ово су обичаји и вјеровања на Митровске задушнице

2 ч

0
Рада Манојловић има новог дечка: Лијеп је као лутка

Сцена

Рада Манојловић има новог дечка: Лијеп је као лутка

3 ч

0
Вјереница парохијана ухваћена са свештеником

Свијет

Скандал у парохијском дому: Свештеник ухваћен са вјереницом парохијана

3 ч

0

Више из рубрике

Бубице које се појављују када имате велику влагу у стану

Савјети

Ако вам се ова гадна бубица појавила крајем октобра у кући или стану - имате проблем у свом дому који мора да се ријеши

23 ч

0
Ево како да се вратите у форму након порођаја

Савјети

Ево како да се вратите у форму након порођаја

23 ч

0
Ево како да вам кафа испадне као у кафићу, избјегавајте ову грешку

Савјети

Ево како да вам кафа испадне као у кафићу, избјегавајте ову грешку

23 ч

0
Како одабрати најукусније банане: "Треба пазити на дршку"

Савјети

Како одабрати најукусније банане: "Треба пазити на дршку"

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner