Како на најбољи начин припремити кисели купус код куће

Извор:
Кликс
31.10.2025
10:40
Коментари:0
Кисели купус је идеална зимска салата, иако се може пронаћи у продавницама, домаћи се сматра много укуснијим.
Сходно томе да многи немају могућност да праве велике количине одједном, купус се може киселити и у стану, у мањим количинама.
Све што вам је потребно су чисте тегле, а за три до четири дана имаћете укусан домаћи кисели купус. Изрендани купус потребно је ставити у већу посуду и по њему посути со. Купус притискајте и мијешајте рукама, како би со дошла до свих страна.
Ово су обичаји и вјеровања на Митровске задушнице
Купус стављајте у теглу постепено, па га између сваког сипања притисните рукама и утисните ка дну. На врх ставите чист, опрани камен који ће купус спрјечавати да исплива када се у тегли појави течност.
Битно је да све вријеме ферментације он буде потопљен. Теглу прекријте чистом крпом и ставите гумицу како крпа не би спала, пише Кликс.
На овај начин омогућавате проток зрака и спрјечавате упадање прашине и инсеката.
