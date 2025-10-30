Ево како да се вратите у форму након порођаја

30.10.2025
13:47
Коментари:0
Повратак у форму након порођаја често представља изазов за многе мајке. Зато је најважније да тијелу дате довољно времена за опоравак прије него што почнете са захтјевним вјежбама и промјенама у исхрани.
Наиме, многе жене би хтјеле да врате своју првобитну фигуру и килажу, али требало би прво да се фокусирају на усвајање здравих навика у исхрани.
Редовни оброци, посебно доручак, кључни су за одржавање енергије и правилну функцију организма, нарочито када је у питању брига о новорођенчету.
Препоручује се пет мањих оброка дневно, богатих воћем, поврћем, житарицама и протеинима, али уз умјерену количину хране јер су се потребе тијела промијениле.
Када осјетите да можете да покренете своје тијело, препоручују се лагане вјежбе - као што су вјежбе за јачање карлице или шетње с бебом у колицима.
Шетње су одличан начин да се постепено вратите физичкој активности, а и пружају прилику за дружење с другим мајкама, преноси б92.
Захтјевније вјежбе би требало да почнете да радите након 6 недјеља, а уколико је порођај био компликован, обвезно се посавјетујте са својим изабраним љекаром.
Немојте да журите са губитком килограма. Први контролни преглед код гинеколога, обично шест до осам недјеља након порођаја, идеалан је тренутак за разговор о даљим корацима.
Поставите реалне и дугорочне циљеве - примјера ради, до првог дјететовог рођендана постепено изгубите вишак килограма.
Важно је да свом тијелу дате довољно времена да се опорави и да се фокусирате на здравље, а не само на број на ваги.
Правилна исхрана, умјерена физичка активност и стрпљење ће вам помоћи да се постепено вратите у форму, чувајући ваше психичко и физичко здравље.
Савјети
54 мин0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
27
14
25
14
23
14
21
14
16
Тренутно на програму