Како спасити гњецави кисели купус: Домаћице користе ове трикове

29.10.2025

08:29

Кисели купус
Фото: YouTube/Screenshot

Неријетко се догађа да умјесто пријатне хрскавости главице постају гњецаве и кваре свако јело. Уколико вам се то деси, немојте очајавати, нити бацати укисељене главице. Постоји неколико једноставних трикова помоћу којих можете да спасите ову зимницу и вратите купусу свјежину и чврстоћу. Румунске домаћице примјењују неколико метода да киселом купусу поврате хрскавост.

Кисели купус најчешће постаје мекан и гњецав због недостатка соли. Да бисте га спасили, извадите га, оперите га и направите нову саламуру.

На литар воде додајте кашику морске соли, у зависности од тога колико буренце имате, повећајте количину воде и соли. Трик је у томе што морска со спречава раст бактерија које утичу на то да купус постане гњецав.

Још један начин да спасите кисели купус који почиње да омекшава јесте да у буренце додате нарезан или изрендан коријен рена. Рен има антибактеријска својства и помаже у чишћењу мутног пресолца. Слично томе, неколико стабљика целера може киселом купусу да врати укус и да уједно ојача главице.

Традиционално, Румунке обавезно претачу пресолац, преливају га из једне посуде у другу, али са висине, како би "ухватио" кисеоник. Овај поступак помаже да се пресолац избистри и поврати пријатан окус, али само под условом да пресолац не треба у потпуности замјенити новим. Затим буренце са киселим купусом ставите на неко хладно мјесто, јер би могао превише да ферметише ако је температура превисока.

(Жена.блиц.рс)

kupus

Савјети

