Нутриционисти откривају навику која старијим женама олакшава губитак тежине

У четрдесетим годинама, губитак тежине често постаје још изазовнији: хормонске промене, спорији метаболизам и мање вријемена за јело и вјежбање могу вас лако избацити из колосека.
Односи према храни и рутине се мењају, а осјећај да „све радимо како треба“ не значи нужно да једемо онолико колико мислимо. Добра вијест је да постоје практична рјешења која не захтевају савршенство, већ доследност.
Према речима стручњака, навика коју би жене старије од 40 година требало да усвоје јесте вођење евиденције о исхрани. „Пошто губитак тежине захтева калоријски дефицит, корисно је пратити исхрану како бисте стекли увид у свој дневни унос калорија“, каже Натали Рицо за EatingWell .
Нутриционисткиња и дијететичарка Лорен Харис-Пинкус наглашава: „Вођење евиденције о калоријама је најутицајнија навика која помаже у губитку тежине. Математика је математика. Многи моји клијенти су вјеровали да једу 'здраво' и да све раде како треба, али су претеривали са 'здравом' храном, што је довело до превеликог укупног уноса калорија.“
Додаје да је „чак и код хране богате храном кључ квалитет исхране уз разумијевање величине порција како би се одржао одређени ниво калорија“.
Циљ није савршенство, већ редован увид у вашу исхрану
Вођење евиденције вам помаже да видите „слијепе тачке“. Рицо каже: „Праћење вам помаже да уочите скривене калорије и разумијете да ли храните своје тијело у складу са својим циљевима.“ Такође вам омогућава да разликујете храну која је нутритивно густа од оне која је пуна „празних“ калорија и да препознате обрасце попут поподневне жеље за шећером.
Вођење дневника исхране најлакше ће постати рутина ако га уводите постепено. Папир и оловка су увијек добра опција, али апликације могу знатно олакшати процес нудећи извјештаје, праћење трендова и подсетнике послије оброка.
Рицо савјетује да се почне са доручком јер је већина људи најмотивисанија ујутру, а затим постепено додају други оброци касније. Она такође препоручује подешавање подсјетника и записивање оброка унапред ако већ планирате свој мени за недјељу.
Оба стручњака наглашавају да циљ није савршенство, већ редован увид у исхрану који временом води до бољих и свеснијих избора.
