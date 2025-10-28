Logo

Да ли Трамп може до трећег мандата? Огласио се предсједник Представничког дома

Извор:

Агенције

28.10.2025

17:12

Коментари:

0
Да ли Трамп може до трећег мандата? Огласио се предсједник Представничког дома
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Устав не може бити измијењен тако да омогући предсједнику САД Доналду Трампу да се кандидује за трећи мандат, сматра предсједник Представничког дома Америчког конгреса Мајк Џонсон.

"Предсједник зна. Разговарали смо о ограничењима Устава. Вјерујем да имамо три изванредне године пред нама. Не видим начин да се измијени Устав", рекао је Џонсон новинарима.

Трамп је јуче изјавио да није озбиљно разматрао трећи предсједнички мандат 2028. године, али да би волио да то уради.

Прошле седмице, бивши Трампов савјетник Стив Бенон открио је план који би омогућио предсједнику да се врати на дужност 2028. године

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Kongres SAD

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Свијет

Јак земљотрес погодио Индонезију!

2 ч

0
Avion

Свијет

Авион се запалио у Кенији, погинули сви путници

2 ч

0
Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

Свијет

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

3 ч

0
Дјечак (9) убио мајку јер му није дозволила да изађе са друштвом

Свијет

Дјечак (9) убио мајку јер му није дозволила да изађе са друштвом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

Покрет "Сигурна Српска" подржао Бланушу

19

15

Објављен 34. извјештај Републике Српске Савјету безбједности Уједињених нација

19

06

Састав кћерке Александра Радојичића ће вас разњежити: ''Мој херој је мој тата''

19

02

Ево када ће Уставни суд БиХ одлучивати о Додиковој апелацији

18

57

Централне вијести, 28.10.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner