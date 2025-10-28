Да ли Трамп може до трећег мандата? Огласио се предсједник Представничког дома

Извор:
28.10.2025
17:12
Коментари:0
Устав не може бити измијењен тако да омогући предсједнику САД Доналду Трампу да се кандидује за трећи мандат, сматра предсједник Представничког дома Америчког конгреса Мајк Џонсон.
"Предсједник зна. Разговарали смо о ограничењима Устава. Вјерујем да имамо три изванредне године пред нама. Не видим начин да се измијени Устав", рекао је Џонсон новинарима.
Трамп је јуче изјавио да није озбиљно разматрао трећи предсједнички мандат 2028. године, али да би волио да то уради.
Прошле седмице, бивши Трампов савјетник Стив Бенон открио је план који би омогућио предсједнику да се врати на дужност 2028. године
