Дјечак (9) убио мајку јер му није дозволила да изађе са друштвом

Извор:

Телеграф

28.10.2025

15:32

Коментари:

0
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Дјечак (9) убио је своју мајку (37) након што му није дозволила да изађе напоље са друштвом. Језиви злочин догодио се крајем септембра у Сао Паолу, а дјете због година неће одговарати за убиство.

Кобног 25. септембра Калина Аруда дос Сантос дошла је у стан бившег супруга да преузме свог деветогодишњег сина како би отишли заједно кући. Дјечак је наводно тражио да остане како би био са старијим братом и како би ишао са њим напоље, али Калина то није дозволила, већ је рекла да морају да иду кући да се купа и вечера, што је дјечака разљутило.

Уследила је расправа мајке и сина након које је дјечак отишао у кухињу и узео нож који је потом сакрио у рукав од дукса. Када се вратио у предсобље, гдје је мајка стајала, поново је почела расправа, а Калина је наводно рекла дјечаку како ће га "тужити ујаку да је није слушао", након чега је дјечак извукао нож и убо је у стомак.

Сунце облак

Србија

Шок: Ово је најновија прогноза за новембар

У тренутку ужаса у стану је био и Калинин најстарији син Пауло (19). Младић је чуо врисак мајке и дојурио је до врата, несвјестан онога што се управо одиграло. Онда је у шоку брату отргао нож из руке. Калина је тада, према ријечима њене заове Марије, сва крвава тражила од дјечака да је загрле јер неће преживјети.

Марија наводи да је у тренутку несреће у стану био и један њихов рођак. Наводи да су Пауло и тај рођак загрлили Калину, али да је дјечак који ју је избо само стајао и ништа није урадио.

Калина је хитно пребачена у болницу, гдје је подлегла повредама. Према наводима локалних медија, дјечак је оштрицом мајци тешко повредио јетру и бубрег.

Марија, која је сестра Калининог бившег мужа, рекла је да полиција није ни привела дјечака на испитивање, јер по закону, не може кривично да одговара. Ту ноћ је, навела је, преспавао код ње. Марија је рекла да је малишан непрекидно објашњавао како се наљутио на маму јер није хтјела да га пусти да уради оно што он жели.

"Мислим да није ни био свјестан шта је урадио", рекла је заова убијене.

(телеграф)

