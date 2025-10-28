Шок: Ово је најновија прогноза за новембар

Извор:
Телеграф
28.10.2025
15:24
Све више улазимо у дубљу јесен, а вријеме наредних дана у Србији биће више налик прољећном, с обзиром на то да ће максималне температуре бити и изнад 22–23 °C.
Почетак новембра донијеће веома топло вријеме и оно ће потрајати током првих десет дана.
Чак ће и јутарње температуре бити изнад 10 степени, а током дана око 20 степени, током појединих дана и до 22–23 °C.
С обзиром на то да је просјек максималне температуре за почетак новембра од 11 до 15 степени, видимо да ће температуре бити за више од 10 степени више од напоменутог просјека.
Натпросјечно топло вријеме
Само ће око 3. новембра доћи до пролазних падавина и мањег пада температуре ваздуха. Током друге декаде новембра слиједи постепени пад температуре ваздуха, али ће остати и даље натпросјечно топло вријеме.
Јутарње температуре биће од 5 до 10 степени, максимална дневна од 15 до 17 степени.
Крајем новембра мраз и магла
Даљи пад наставиће се према крају новембра, када ће вријеме попримити праве карактеристике јесени, уз појаву мраза, а дневне температуре биће и испод 10 степени. Очекује се и честа појава магле.
Када је ријеч о падавинама, тешко их је прогнозирати за дужи период, али бар до 10. новембра Србију не очекују значајније падавине, па и ако их буде, биће у врло малим количинама.
Дакле, након пролећног завршетка октобра и почетка новембра, крај новембра биће лагани увод да смо на корак до најхладнијег годишњег доба.
