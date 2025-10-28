Logo

Вучић: Посјета Узбекистану важан корак у развоју пријатељских и партнерских односа

Танјуг

28.10.2025

08:14

Вучић: Посјета Узбекистану важан корак у развоју пријатељских и партнерских односа
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић, који је данас допутовао у званичну посјету Узбекистану, истакао је да Србију и Узбекистан повезују узајамно поштовање, разумијевање и искрена жеља за сарадњом и изразио очекивање да ће потписивањем низа билатералних докумената бити додатно оснажене политичке везе и унапређена економска сарадња двије земље.

Вучић је у објави на Инстаграму, по доласку у Ташкент, навео да очекује да посјета Узбекистану буде важан корак у даљем развоју пријатељских и партнерских односа двије земље.

"Захвални и почаствовани срдачним дочеком у Ташкенту. Увјерен да ћемо кроз отворен и садржајан дијалог, као и потписивањем низа билатералних докумената, додатно оснажити наше политичке везе, унаприједити економску сарадњу, као и повезивање у области инфраструктуре, пољопривреде, образовања, културе и дигиталних технологија", навео је Вучић.

Друштво

Данас сунчаније и мало топлије

Додао је да предстоје разговори који ће допринијети дефинисању нових заједничких пројеката и иницијатива које ће конкретно користити грађанима обје земље, као и јачању присуства Србије у том важном региону Централне Азије.

"Србију и Узбекистан повезују узајамно поштовање, разумијевање и искрена жеља за сарадњом, а ови сусрети биће потврда заједничке спремности да градимо још чвршће мостове пријатељства и повјерења", истакао је Вучић у објави на Инстаграму.

За Вучића је приређен свечани дочек на аеродрому у Ташкенту гдје га је дочекао предсједник Владе Републике Узбекистан Абдула Арипов.

