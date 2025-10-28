Осумњиченима за напад ножем на Подгоричанина одређено задржавање

Извор:
Држављанину Турске Н. Д. и држављанину Азербејџана G. Y., осумњиченима да су прије три ноћи у подгоричком насељу Забјело повриједили и ножем ранили Подгоричанина М. Ј. (25), одређено је задржавање, саопштено је из Основног државног тужилаштва (ОДТ) у Подгорици.
Из тог тужилаштва су казали да је рјешење о задржавању осумњичених донијето због постојања основане сумње да су извршили кривично дјело насилничко понашање.
"Наиме, постоји основана сумња да су осумњичени дана 26. октобра 2025. године, око 00:30 часова, док су се налазили у Улици 27. марта испред угоститељског објекта 'Команка' у Подгорици, заједно са за сада неидентификованим лицима, физички насрнули на оштећеног М. Ј., задајући му више удараца рукама и ногама у предјелу главе и тијела, као и убоде ножем по тијелу, усљед чега је оштећени задобио лаке тјелесне повреде. Тужилаштво, у координацији са полицијом, предузима даље радње на идентификацији и проналажењу осталих учесника у овом догађају", пише у саопштењу ОДТ Подгорица.
Полиција је о хапшењу Н. Д. и G. Y. јуче обавијестила јавност.
