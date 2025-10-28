Logo

Осумњиченима за напад ножем на Подгоричанина одређено задржавање

28.10.2025

Држављанину Турске Н. Д. и држављанину Азербејџана G. Y., осумњиченима да су прије три ноћи у подгоричком насељу Забјело повриједили и ножем ранили Подгоричанина М. Ј. (25), одређено је задржавање, саопштено је из Основног државног тужилаштва (ОДТ) у Подгорици.

Из тог тужилаштва су казали да је рјешење о задржавању осумњичених донијето због постојања основане сумње да су извршили кривично дјело насилничко понашање.

ljuta ljutnja pixabay bijes

Здравље

Потиснути бијес негативно утиче на ваш живот

"Наиме, постоји основана сумња да су осумњичени дана 26. октобра 2025. године, око 00:30 часова, док су се налазили у Улици 27. марта испред угоститељског објекта 'Команка' у Подгорици, заједно са за сада неидентификованим лицима, физички насрнули на оштећеног М. Ј., задајући му више удараца рукама и ногама у предјелу главе и тијела, као и убоде ножем по тијелу, усљед чега је оштећени задобио лаке тјелесне повреде. Тужилаштво, у координацији са полицијом, предузима даље радње на идентификацији и проналажењу осталих учесника у овом догађају", пише у саопштењу ОДТ Подгорица.

Полиција је о хапшењу Н. Д. и G. Y. јуче обавијестила јавност.

Таг:

