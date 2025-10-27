Logo

Спајић: Црна Гора неће примати британске мигранте

Извор:

Б92

27.10.2025

19:24

Коментари:

0
Спајић: Црна Гора неће примати британске мигранте

Кабинет црногорског премијера Милојка Спајића одговорио је предсједнику државе Јакову Милатовићу да Црна Гора неће прихватити мигранте из Велике Британије, уз оптужбе да Милатовић шири лажне вијести.

"Данашња изјава предсједника државе Јакова Милатовића дио је очигледне дезинформационе кампање усмјерене на ширење лажних вијести и изазивање панике", саопштено је из Спајићевог кабинета.

Наводе да Кабинет премијера сматра својом обавезом да реагује и информише јавност да Црна Гора неће, ни по коју цијену, прихватати мигранте из Велике Британије.

Наводе и да Црна Гора као будућа чланица Европске уније (ЕУ) и у питањима миграција остаје посвећена поштовању свих обавеза које произилазе из процеса европске интеграције и поштовања међународног права.

"Изјаве Предсједника, осим што наносе штету институционалној стабилности, не доприносе ни очувању добрих и пријатељских односа Црне Горе са Републиком Турском и Великом Британијом, а посебно забрињава то што као такве могу изазвати и дипломатске неспоразуме", стоји у саопштењу достављеном медијима.

Милатовић је раније данас изјавио да је забринут због, како је навео, изјаве Спајића да је Црна Гора спремна да прими мигранте из Велике Британије у замјену за инвестиције.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

Милојко Спајић

migranti

Велика Британија

Jakov Milatović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник Црне Горе оптужује министра да му пријети

Регион

Предсједник Црне Горе оптужује министра да му пријети

2 мј

0
Милатовић најавио хитну сједницу Савјета за одбрану и безбједности

Регион

Милатовић најавио хитну сједницу Савјета за одбрану и безбједности

3 мј

0
Цвијановићева у Севиљи са Макроном, Костом и Милатовићем

БиХ

Цвијановићева у Севиљи са Макроном, Костом и Милатовићем

3 мј

0
Додик о вишеструком убисту на Цетињу

Република Српска

Додик о вишеструком убисту на Цетињу

9 мј

0

Више из рубрике

Ово је ухапшени због бруталног убиства Словенца: Тек 21 година, а већ има дебели досије

Регион

Ово је ухапшени због бруталног убиства Словенца: Тек 21 година, а већ има дебели досије

1 ч

0
Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

Регион

Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

2 ч

0
Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

Регион

Власник даје награду од 5.000 евра ако му пронађете пса

3 ч

0
Ранко Убовић

Регион

Ко је ухапшени бизнисмен: У Скају називан Тигар, повезиван с кавчанима

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

39

Заборавите скупоцјене суплементе, "биохакер" тврди да ово успорава старење

19

32

Пајић Баштинац: И сама Савић Бањац зна да је изрекла потпуне неистине

19

27

Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?

19

25

Након пљачке у Лувру сви гледају ову серију на Нетфликсу

19

24

Спајић: Црна Гора неће примати британске мигранте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner