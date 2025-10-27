Спајић: Црна Гора неће примати британске мигранте

Извор:
Б92
27.10.2025
19:24
Коментари:0
Кабинет црногорског премијера Милојка Спајића одговорио је предсједнику државе Јакову Милатовићу да Црна Гора неће прихватити мигранте из Велике Британије, уз оптужбе да Милатовић шири лажне вијести.
"Данашња изјава предсједника државе Јакова Милатовића дио је очигледне дезинформационе кампање усмјерене на ширење лажних вијести и изазивање панике", саопштено је из Спајићевог кабинета.
Наводе да Кабинет премијера сматра својом обавезом да реагује и информише јавност да Црна Гора неће, ни по коју цијену, прихватати мигранте из Велике Британије.
Наводе и да Црна Гора као будућа чланица Европске уније (ЕУ) и у питањима миграција остаје посвећена поштовању свих обавеза које произилазе из процеса европске интеграције и поштовања међународног права.
"Изјаве Предсједника, осим што наносе штету институционалној стабилности, не доприносе ни очувању добрих и пријатељских односа Црне Горе са Републиком Турском и Великом Британијом, а посебно забрињава то што као такве могу изазвати и дипломатске неспоразуме", стоји у саопштењу достављеном медијима.
Милатовић је раније данас изјавио да је забринут због, како је навео, изјаве Спајића да је Црна Гора спремна да прими мигранте из Велике Британије у замјену за инвестиције.
(б92)
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
39
19
32
19
27
19
25
19
24
Тренутно на програму