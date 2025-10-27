Ово је ухапшени због бруталног убиства Словенца: Тек 21 година, а већ има дебели досије

27.10.2025
18:31
Коментари:0
Сабријану Јурковичу, 21-годишњем припаднику ромске заједнице, који је ухапшен због убиства Алеша Шутара (48) у Новом Месту у Словенији, истражни судија одредио је притвор, преносе словеначки медији.
Ова одлука донесена је јер је Јуркович осумњичен за наношење нарочито тешких тјелесних повреда са смртним исходом, због опасности од рецидивизма, преносе медији.
Подсјећамо, ради се о бруталном нападу у словеначком граду у којем је група Рома у петак око 02.30 насмрт претукла мушкарца испред клуба, оца који је дошао по сина јер га је син позвао и рекао му да му Роми пријете.
Алеш Шутар, познати угоститељски радник и DJ из Новог Места, стигао је на мјесто догађаја, гдје је нападнут и претучен, а приликом напада је изгубио пулс. Хитна помоћ га је помоћ успјела реанимирати, међутим, касније је преминуо, преноси Јутарњи.хр.
Суд је навео да се осумњичени бранио и није признао кривицу за кривично дјело. Полиција је саопштила да је након трагедије покренута интензивна криминалистичка истрага на темељу које су у врло кратком року успјели идентификовати и ухапсити осумњиченог. Још увијек прегледавају све доступне снимке.
Младић поријеклом из општине Шентјернеј, суочава се с оптужбама за наношење нарочито тешких тјелесних повреда са смртном посљедицом, за шта је предвиђена казна затвора од пет до 15 година. Полиција је утврдила да постоји један осумњичени, али истичу да, ако се појави још нека особа за коју утврде да је учествовала у нападу, и она ће бити приведена.
Осумњичени је као малољетник био окривљен за имовинска кривична дјела и два кривична дјела с елементима насиља, од којих је једно било полни напад на особу млађу од 15 година.
Грађани Словеније оплакују Шутара и траже одговорност надлежних.
Подсјећамо, након смртоносног напада на 48-годишњег мушкарца у Новом Месту, словеначка влада одржала је хитан састанак на којем су договорене мјере за побољшање безбједносне ситуације.
Прихваћене су оставке министра правосуђа Андреје Катич и министра унутрашњих послова Боштјана Поклукара, а државни секретар за националну и међународну безбједност Војко Волк истакао је да је неопходно одмах реаговати како би се грађанима вратило повјерење у безбједност.
"Ови приједлози иду у смјеру да реагујемо одмах и да покажемо да желимо успоставити надзор над ситуацијом која ће људима вратити повјерење у њихову безбједност, да ћемо на стручном нивоу и на нивоу репресивних органа учинити све што се у оквиру постојећег законодавства може учинити. И да ће потом струка и политика на средњорочном плану што прије учинити оно што се показује као изричита нужност," поручио је Волк.
