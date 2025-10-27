Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

Извор:
Телеграф
27.10.2025
14:21
Коментари:0
Влада Црне Горе саопштила је да је данас у складу са чланом 10 Уредбе о Влади, без одржавања сједнице, на основу пробављене сагласности већине чланова Владе, донела Уредбу о измјени Уредбе о визном режиму којом се уводи привремена обустава безвизног режима за држављане Турске.
У материјалу који је данас разматрала Влада наводи се да Црна Гора у потпуности води рачуна о интересима и статусу око 14.000 држављана Републике Турске који се налазе на њеној територији, те ће предузети све потребне кораке како би њихов боравак био несметан и у складу са законом.
Свијет
Путин потписао: Важне промјене у руској војсци
"Такође, важно је истаћи да ће Министарство спољних послова Црне Горе, у сарадњи са надлежним институцијама, обезбиједити убрзану процедуру издавања виза свим држављанима Републике Турске који су планирали долазак, боравак или транзит кроз Црну Гору, тако да се негативни ефекти прелазног периода сведу на минимум", наводе у саопштењу.
Како се наводи у Образложењу материјала који је данас разматрала Влада Црне Горе, ова мјера има привремени карактер и доноси се с циљем да се у најкраћем року преиспитају и унаприједе механизми контроле кретања и боравка страних држављана, уз истовремено очување партнерских односа са Турском.
"Црна Гора и Република Турска одржавају изузетно важне стратешке и пријатељске односе, те ће обје државе, путем својих надлежних органа, у најкраћем року успоставити и размијенити неопходне информације и податке који ће допринијети јачању укупне сарадње и унапређењу система управљања миграционим токовима", наводи се.
Сцена
Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све
Предложена мјера, додаје се, "ни на који начин не доводи у питање посвећеност Црне Горе развоју билатералних односа са Турском".
"Напротив, намјијера је да се заједнички превазиђу постојећи изазови и обезбеди дугорочно одржив оквир сарадње у области слободног кретања лица", нагласили су.
Како се закључује у материјалу, предложена Уредба се доноси у духу одговорног државног приступа и партнерске сарадње са Републиком Турском.
"Обустава безвизног режима за држављане Турске ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Црне Горе", закључили су.
Регион
Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму
Одлука Владе Црне Горе услиједила је након инцидента у подгоричкој Забјели када је неколико држављана Турске напало и повриједило младића у том насељу. Након напада забиљежено је више инцидената широм града, а који су укључивали демолирање имовине турских држављана.
БиХ
25 мин0
Хроника
31 мин0
Република Српска
35 мин0
Савјети
32 мин0
Регион
25 мин0
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму