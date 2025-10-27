Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

Извор:
Ало
27.10.2025
14:15
Коментари:0
Аца Лукас познат по бритком језику, ријешио је да јавно удари по естради, колегама и појединцима који су пробали да му науде.
Видно бијесан, Лукас је објавио видео у коме није имао милости према онима који су му се замјерили.
"Склонио сам се да не бих више учествовао у неким естрадним баљезгаријама и будалаштинама, јер то не могу више да гледам. Иако сам се склонио, поново сметам. Сметаћу вам док сам жив. Њима, којима сметам, а знају који су, открићу их. Док сам жив и даље ће ме гледати отпозади. Каскаћете за мном док сам жив, а то ће потрајати, будите сигурни. Увијек ћу сметати злобној стоки. Сметам, јер сам најбољи, шта сад. Умјесто да се учите од мене, покушавате да ме оборите на бизарне и глупаве начине, али само мислите да можете", говорио је и додао:
Хроника
Огласио се отац младића из БиХ који је усмртио породицу у Београду
"Нема шта да ми се каже, то сам давно рекао. Може да се каже да се ј*бем у д*пе. Сви знају да, ако је нешто немогуће, онда је то у питању. Ви се ј*бете у д*пе, то добро знате. Мало ћу вас сада вратити на мјесто из једног разлога. Не би ми сметало то што спремате, ова женска неспособна оруђа против мене да лупетају, баљезгају и нападају ме мало са ове, мало са оне стране. Ви их лијепо индоктринирате, ништа ми то не би сметало. Ј*бе ми се и за вас и за те метле".
"Све ћу вас разоткрити"
"Наручили сте одбјеглог психопату из луднице да ми нападне породицу. Добро ме саслушајте, за то ћу вам ј*бати матер. Моје ј*бање ваше матере се састоји у томе да ћу вас, од сада, разоткрити све. Добро знате шта све знам о вама, а оно што знам о вама, ви не знате да ја знам. Будите сигурни да ћу вас таксативно све разоткрити, да ћу вам се на*ебати свега на свијету зато што сте ми ударили на породицу. Стоко једна. Када будем сада кренуо, нећете знати гдје је лијево, је л' вам јасно сада? Сада ћете мало да дрхтите", говорио је Лукас и јавно запријетио:
Република Српска
Послушајте пјесму коју је Ненад Стевандић написао у част Српске
"Не можете ми ништа, бољи сам од свих ваших славуја и славујчица којима је једини циљ у животу кад порасту да буду Аца Лукас. Имали сте трауме од мене на мору, ваши су пјевачи продавали по три и по карте. Што не кажете истину него су, као, болесни? Сада ћете да видите како ћу да вас научим памети. Спремите се добро, нема више шале, само из једног разлога, јер сте ми ударили на породицу, срам вас било. Дозволили сте психопати да удари гдје сам најтањи, а ту сам најдебљи. Ви мислите да сам најтањи. И за то ћу да вам повадим џигерицу. Имате сами да је вадите од муке, нећете смјети на улицу да изађете од срамоте. Нико не зна више од мене, нико није луђи, ни храбрији од мене".
Хроника
50 мин0
Сцена
59 мин0
Здравље
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму