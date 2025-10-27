Послушајте пјесму коју је Ненад Стевандић написао у част Српске

Извор:
27.10.2025
Пјесма и спот "Сви за Српску", снимљени поводом 34 године Народне скупштине, објављени су данас на Јутјубу.
Пјесма је премијерно изведена прије неколико дана на свечаној академији, да би данас угледала свјетло дана и на популарној видео платформи.
Оно што је такође занимљиво је и чињеница да је текст за пјесму, коју изводе Етно група Ива и оперски пјевач Синиша Пајић, написао актуелни предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић.
У временима која одавно нису била изазовнија за писање скупштинских закључака Стевандић је стигао да напише и стихове посвећене јединој нам Републици Српској.
На тај начин, предсједник Српске је послао јасне поруке да је Српска светиња око које морамо сви да се окупимо.
Нумера пуна емоција говори о заједништву, патриотизму, о Републици Српској, док се у позадини смјењују слике српске тробојке, градова Републике и њених институција, парада за 9. јануар, познати етно мотиви...
Наравно, све то дубоко прожимају стихови "Српска то је дар од Бога, дар од Бога и од крви оца твога", који подсјећају на начин на који је створена и одбрањена Република Српска у немогућим историјским и војним околностима, уз огромне жртве.
Музику је компоновао познати бањалучки музичар Мирослав Јањанин, а аранжман потписује Миодраг Ђуричић. Анђеоски глас првог вокала Иве, Милице Тамамовић, и Пајићев оперски тон показали су се као одлична вокална комбинација.
Спот можете погледати у приложеном видео у наставку.
