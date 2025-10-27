Logo

Цвијановић и Амиџић о враћању буџета у уставне и законске оквире

27.10.2025

13:47

Коментари:

0
Цвијановић и Амиџић о враћању буџета у уставне и законске оквире
Фото: Printscreen/Instagram/Cvijanovic_Z

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се са министром финансија БиХ Срђаном Амиџићем како би разговарали о враћању буџета у уставне оквире.

- Разговарала сам данас са министром финансија БиХ о томе како да вратимо буџет у уставне и законске оквире и како да се радници у заједничким институцијама дијелом обештете за изостанак повећања плата - истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Став, каже Цвијановићева, је да с обзиром на расположивост финансијских средстава сваки радник треба да добије једнократну накнаду у висини од 1000 KМ нето, а да након тога по усвајању буџета наставе примати своју законски увећану плату.

- Наш приједлог је, такође, да се једнократна накнада не односи на функционере - наводи Цвијановић.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Срђан Амиџић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сутра наставак суђења за злочин над Србима у Јошаници

БиХ

Сутра наставак суђења за злочин над Србима у Јошаници

55 мин

0
Вулић: Вријеме да Конаковић осјети шта је одговорност за изречено

БиХ

Вулић: Вријеме да Конаковић осјети шта је одговорност за изречено

1 ч

0
Амиџић: Постоје неслагања о структури буџетских расхода

БиХ

Амиџић: Постоје неслагања о структури буџетских расхода

1 ч

0
До краја године замјена новчаница пуштених у оптицај од 1998. до 2009.

БиХ

До краја године замјена новчаница пуштених у оптицај од 1998. до 2009.

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

14

21

Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

14

19

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

14

15

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

14

14

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner