Цвијановић и Амиџић о враћању буџета у уставне и законске оквире

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се са министром финансија БиХ Срђаном Амиџићем како би разговарали о враћању буџета у уставне оквире.
- Разговарала сам данас са министром финансија БиХ о томе како да вратимо буџет у уставне и законске оквире и како да се радници у заједничким институцијама дијелом обештете за изостанак повећања плата - истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Став, каже Цвијановићева, је да с обзиром на расположивост финансијских средстава сваки радник треба да добије једнократну накнаду у висини од 1000 KМ нето, а да након тога по усвајању буџета наставе примати своју законски увећану плату.
- Наш приједлог је, такође, да се једнократна накнада не односи на функционере - наводи Цвијановић.
