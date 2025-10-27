До краја године замјена новчаница пуштених у оптицај од 1998. до 2009.

Извор:
Централна банка БиХ саопштила је да грађани до краја године могу да у комерцијалним банкама замијене новчанице апоена 10 КМ, 20 КМ, 50 КМ и 100 КМ које су пуштене у оптицај од 1998. до 2009. године, а повучене су и престале бити законско средство плаћања 31. децембра прошле године.
Након истека рока за замјену у комерцијалним банкама, замјену ће обављати Централна банка на локацијама у Сарајеву, на адреси Маршала Тита 25 и Бањалуци, на адреси Видовданска 19, у року од 10 година, почев од 1. јануара наредне године, закључно са 31. децембром 2035.
Централна банка ће до краја године објавити акт којим ће регулисати поступак замјене новчаница од 2026. године, о чему ће обавијестити јавност.
Сви подаци о новчаницама које се повлаче из оптицаја и престале су бити законско средство плаћања доступни су на интернет страници Централне банке httpс://www.bbh.ba у категорији Новац/Новчанице КМ које су повучене из оптицаја и престале су бити законско средство плаћања и Замјена готовог новца КМ неприкладног за оптицај.
За све додатне информације у вези са поступком замјене новчаница, упити се могу послати на мејл: povlacenje.novcanicama.km@cbbh.ba или на бројеве телефона: +387 33 278 335 и +387 33 278 212.
