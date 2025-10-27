Вучић се састао са делегацијом ММФ: Разговарали и о могућим сценаријима за НИС

Извор:
Sputnjik
27.10.2025
12:13
Коментари:0
Предсједник Републике Србије Александар Вучић састао се са представницима Мисије Међународног монетарног фонда у Србији са којима је разговарао о актуелним економским кретањима, фискалној политици и реформским приоритетима Републике Србије.
- Наш заједнички циљ остаје јасан, а то је очување стабилности, фискалне дисциплине и даљи економски раст заснован на одговорним политикама и реформама - навео је Вучић и истакао да Србија испуњава обавезе из актуелног аранжмана са ММФ-ом и показује да је поуздан и предвидив партнер.
Предсједник Србије је додао да је разговарано о кључним темама, међу којима су фискална правила и важност испуњења циљаног дефицита, повећање плата у јавном сектору у складу са договореним оквиром, као и фискални ризици који се односе на јавна предузећа и локалне самоуправе.
Нагласио је да је посебна пажња посвећена и мјерама за ограничавање трговинских маржи, новим законским рјешењима у области тржишне регулативе и заштите потрошача, као и плановима за даљу либерализацију тржишта и јачање конкуренције.
- У фокусу су била и питања наставка реформи у пореској управи, унапређење јавних инвестиција, модернизација енергетског сектора, као и могући сценарији везани за НИС и мјере које предузимамо ради очувања сигурности снабдијевања и стабилности тржишта енергената - навео је Вучић.
Према његовим ријечима, разговарано је и о спровођењу пројеката у оквиру програма "Скок у будућност – Србија 2027", који ће допринијети убрзању привредног раста и стварању нових радних мјеста.
- Иако суочени са великим изазовима, изазваним трговинским несугласицама и тарифним условљавањима, увјерен са да ћемо кроз наставак сарадње са ММФ-ом наставити да јачамо отпорност наше економије, чувамо макроекономску стабилност и обезбиједимо још боље услове за инвестиције, развој и виши животни стандард грађана Србије - истакао је Вучић.
