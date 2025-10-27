Logo

Вучић се састао са делегацијом ММФ: Разговарали и о могућим сценаријима за НИС

Извор:

Sputnjik

27.10.2025

12:13

Коментари:

0
Вучић се састао са делегацијом ММФ: Разговарали и о могућим сценаријима за НИС
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Републике Србије Александар Вучић састао се са представницима Мисије Међународног монетарног фонда у Србији са којима је разговарао о актуелним економским кретањима, фискалној политици и реформским приоритетима Републике Србије.

- Наш заједнички циљ остаје јасан, а то је очување стабилности, фискалне дисциплине и даљи економски раст заснован на одговорним политикама и реформама - навео је Вучић и истакао да Србија испуњава обавезе из актуелног аранжмана са ММФ-ом и показује да је поуздан и предвидив партнер.

илу-прање суђа-кухиња-29082025

Савјети

Трик за чишћење судопере: Потребна вам је само једна ствар коју имате у кухињи

Предсједник Србије је додао да је разговарано о кључним темама, међу којима су фискална правила и важност испуњења циљаног дефицита, повећање плата у јавном сектору у складу са договореним оквиром, као и фискални ризици који се односе на јавна предузећа и локалне самоуправе.

Нагласио је да је посебна пажња посвећена и мјерама за ограничавање трговинских маржи, новим законским рјешењима у области тржишне регулативе и заштите потрошача, као и плановима за даљу либерализацију тржишта и јачање конкуренције.

- У фокусу су била и питања наставка реформи у пореској управи, унапређење јавних инвестиција, модернизација енергетског сектора, као и могући сценарији везани за НИС и мјере које предузимамо ради очувања сигурности снабдијевања и стабилности тржишта енергената - навео је Вучић.

Народна скупштина Републике Српске

Ауто-мото

Познате цијене: Народна скупштина Српске продаје аута

Према његовим ријечима, разговарано је и о спровођењу пројеката у оквиру програма "Скок у будућност – Србија 2027", који ће допринијети убрзању привредног раста и стварању нових радних мјеста.

- Иако суочени са великим изазовима, изазваним трговинским несугласицама и тарифним условљавањима, увјерен са да ћемо кроз наставак сарадње са ММФ-ом наставити да јачамо отпорност наше економије, чувамо макроекономску стабилност и обезбиједимо још боље услове за инвестиције, развој и виши животни стандард грађана Србије - истакао је Вучић.

Подијели:

Тагови:

Александар Вучић

Нафтна индустрија Србије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Elmedin Konakovic

БиХ

Суд наложио да се Конаковићу због клевете заплијени имовина

2 ч

0
Песков: Москва отворена за јачање веза са Вашингтоном

Свијет

Песков: Москва отворена за јачање веза са Вашингтоном

2 ч

0
У Билећи потребна реконструкција водоводне мреже

Градови и општине

У Билећи потребна реконструкција водоводне мреже

2 ч

0
Сестре добиле исту застрашујућу дијагнозу: Сада их љекари их називају чудом

Здравље

Сестре добиле исту застрашујућу дијагнозу: Сада их љекари их називају чудом

2 ч

0

Више из рубрике

Нови тренд оставља огромне посљедице: Млади мијењају боју очију, разлог је бизаран

Србија

Нови тренд оставља огромне посљедице: Млади мијењају боју очију, разлог је бизаран

3 ч

0
Тресло се тло у Србији

Србија

Тресло се тло у Србији

5 ч

0
Алармантни подаци: За само једну седмицу 720 саобраћајних несрећа и 7 погинулих

Србија

Алармантни подаци: За само једну седмицу 720 саобраћајних несрећа и 7 погинулих

5 ч

0
Огласио се Миломир Марић након напуштања Хепи телевизије

Србија

Огласио се Миломир Марић након напуштања Хепи телевизије

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

28

''СНСД ће побједом на пријевременим изборима добити додатну енергију''

14

21

Црна Гора привремено обуставила безвизни режим за држављане Турске

14

19

Путин потписао: Важне промјене у руској војсци

14

15

Аца Лукас запријетио: Џигерицу ћу вам вадити, је**** вам све

14

14

Беба умрла у породилишту, родитељи тврде да је особље оставило саму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner