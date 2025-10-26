Огласио се Миломир Марић након напуштања Хепи телевизије

Logo

Извор:

Телеграф

26.10.2025

17:05

Фото: Printscreen Happy TV

Миломир Марић, угледни новинар и аутор култних емисија "Ћирилица" и "Голи живот", дао је отказ на Хепи телевизији након 18 година рада.

Редакција Телеграфа контактирао је Марића како би сазнали више о његовим плановима и будућим пројектима.

"Не пратим штампу, немам појма, не знам шта носи дан, шта носи јутро, шта носи ноћ", рекао је Миломир.

На питање гдје ће радити сада и какви су му планови, додао је неочекиван одговор:

"Не знам, немам појма. Шта да радим, доста сам радио, 50 година, то је само да ме муче даље, ајде доста. Нека се млађи сада баве", рекао је Марић.

milomir maric

Србија

