Миломир Марић напушта Хепи телевизију

Извор:
Курир
26.10.2025
16:58
Коментари:0
Миломир Марић је послије осамнаест година дао отказ на Хепи телевизији, ексклузивно сазнаје Курир.
Угледни новинар, уредник Јутарњег програма у овој медијској кући ће радити до четвртка. Од тада више није дио медија на чијем је челу био од 2008.
Аутор култних емисија "Ћирилица" и "Голи живот" за сада неће да коментарише гдје ће наставити своју новинарску и ТВ каријеру.
Сцена
Мирка Васиљевић се огласила на друштвеним мрежама усред скандала око Вујадина
У његовом новом тиму биће као и до сада глумица и водитељка Катарина Корша. Они су већ уигран тандем и она је као и Марић дала отказ и са њим наставља даље. Остаје да се види на којој ће телевизији осванути, пише Курир.
Миломир Марић је рођен 7. јануара 1956. године у Горњем Милановцу. У родном мјесту је завршио основну и средњу школу, а потом студије новинарства на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Живи у Београду са невјенчаном супругом, књижевницом Весном Радусиновић.
Миломир Марић је своју каријеру започео у часопису Дуга током 1970-их година. Први је урадио интервју са Антом Топићем Мимаром.
Радио је као главни уредник новина: Дуга, Интервју, Профил и Дама. Од 9. октобра 2001. године постао је главни и одговорни уредник телевизије БК и ту функцију је обављао до 19. марта 2004. године. Члан је Удружења европских новинара Србије.
"Ћирилица" је ток-шоу емисија забавно-политичког карактера, која је кренула да се емитује 1. јула 2008. године на ТВ Кошава, а потом на Хепи ТВ. Емисију је уређивао и водио Миломир Марић, а махом су обрађиване политичке теме о којима су разговарали најактуелнији политичари из земље и региона. У емисији су гостовали многи истакнути политичари попут Александра Вучића, Ивице Дачића, Томислава Николића...
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму