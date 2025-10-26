Није изабрана нова влада привремених приштинских институција, Курти није добио већину

Извор:
Скупштина привремених приштинских институција није данас изабрала нову владу коју је предложио предсједник Самоопредјељења и садашњи премијер у техничком мандату Аљбин Курти.
За избор нове владе гласало је 56 посланика, 52 су била против, а четири посланика била су уздржана. У сали је било 113 посланика.
Скупштина у Приштини има 120 посланичких мјеста, а да би влада била изабрана потребно је да за њу гласа 61 посланик.
Курти је на почетку сједнице рекао да није успио да обезбиједи коалицију за формирање владе јер ни једна од парламентарних странака није прихватила да уђе у коалицију са Самоопредјељењем.
Према уставу привремених институција, пошто влада није изабрана, предсједник у року од 10 дана треба да именује новог мандатара, а ако влада не буде изабрана ни у другом покушају, расписују се нови избори, који морају бити одржани у року од 40 дана од дана расписивања.
На изборима одржаним 9. фебруара Самоопредјељење је освојило 48 мандата, Демократска партија Косова 24, Демократски савез Косова 20, а Алијанса за будућност Косова и иницијатива Нисма осам мандата.
Српска листа има девет мандата, Странка за слободу, правду и опстанак један, а преосталих 10 мандата припада представницима осталих невећинских заједница.
