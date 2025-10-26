Ево због чега се кумство никада не одбија

Извор:
Кумство је у српској традицији много више од обичаја. То је духовно сродство, веза која се не раскида ни временом ни удаљеношћу.
Кум није само свједок на вјенчању или особа која држи дијете на крштењу он постаје дио породице, духовни стуб и свједок једног завјета пред Богом.
Код нас се често каже да “кум није дугме” – и то није без разлога. Кумство се не бира олако. Оно подразумијева повјерење, поштовање и трајну одговорност. Зато се кроз вијекове вјеровало да кум представља нешто свето, нераскидиво, готово митско.
Кум је онај који стоји уз вас кад сте најслабији – кад улазите у брак, кад крштавате дијете, кад се задужујете пред Богом да ћете чувати вјеру и породицу. И зато, за Србе, кум је више од пријатеља, он је духовни свједок вашег живота.
Али шта ако одбијете да будете кум? Стара народна вјеровања кажу, то није без посљедица.
Једно од њих тврди да онај ко одбије да кумује на вјенчању, у животу никада неће пронаћи своју сродну душу. Наводно, такву особу прати несрећа у љубави и усамљеност, јер је одбила да пред Богом и људима посвједочи о љубави двоје људи.
Још мрачније је оно које се односи на кумство при крштењу, вјерује се да онај ко одбије да крсти дијете никада неће имати “порода”, јер није био спреман да преузме духовну обавезу и заштити нечији нови живот.
Вјерски аналитичар Живица Туцић објашњава да се кум при крштењу заклиње пред Богом да ће бринути о дјетету, као о свом.
"То је морална одговорност кума, да, ако се родитељима нешто деси, преузме бригу о дјетету. По хришћанском правилу, он постаје старатељ тог дјетета", наводи Туцић, уз напомену да се по закону старатељство ипак поверава ближим рођацима.
Архимандрит Никитовић је рекао да кумство није ствар луксуза, него части.
"Данас људи прво размишљају имају ли новца да буду кумови, а не разумију да се та улога не мјери материјално. Дешава се да кум буде биран по имовини, што је потпуно погрешно. Кум се бира срцем, не новчаником", објашњава он.
Права вриједност кумства није у поклонима, него у присуству, бризи и лојалности. То је завјет између људи и Бога, веза која надживљава све.
Зато, ако вас неко одабере да му будете кум – прихватите то с поносом. То није само улога, то је част. Кумство је симбол вјере, повјерења и духовне блискости, а онај ко га носи часно, носи благослов.
Јер, како народ каже: кумство не застаријева, а кум се не одбија, преноси Курир.
