Хитан састанак Владе Словеније, министар правосуђа најављује оставку

Извор:

СРНА

26.10.2025

12:53

Коментари:

0
Фото: Pexels

Словеначки министар правосуђа Андреја Катич најавила је, поводом смрти 48-годишњака који је претучен у Новом Месту, да ће понудити оставку премијеру Роберту Голобу.

Због овог случаја премијер је сазвао хитан састанак с кључним људима из Владе и правосуђа, пише "24ур".

Мушкарац је убијен у ноћи између петка и суботе у Новом Месту, а бројни становници ове локалне заједнице дошли су јутрос да одају почаст убијеном мушкарцу.

Састанку код премијера Голоба, осим Катичеве, присуствоваће и министар унутрашњих послова Боштјан Поклукар, главни директор полиције Дамјан Петрич, министар рада Лука Месец, предсједник Врховног суда Миодраг Ђорђевић и замјеник главног државног тужиова Боштјан Јеглич, који је дошао у име Катарине Бергант.

Министар рада Лука Месец изјавио је да се понуђена оставка Катичеве чини логичном, уз образложење да правосуђе, тужилаштво и нису били активни.

Премијер Словеније од надлежних на састанку очекује јасне одговоре и конкретне мјере за спречавање оваквих трагедија.

У ноћи између петка и суботе мушкарац је брутално претучен испред угоститељског објекта у Новом Месту, а касније је подлегао усљед задобијених повреда. Полиција је ухапсила осумњиченог 20-годишњег, а за данас је најављен протест.

Према незваничним информацијама, до несреће је дошло када је младић назвао оца из једног клуба, тврдећи да му пријети група људи и молећи га да дође по њега. Отац је одмах стигао.

Чим је изашао из аутомобила, напала га је група мушкараца, припадника ромске заједнице, те му нанијела тешке повреде главе. Хитна помоћ успјела је да га реанимира на мјесту догађаја, али му је стање било изузетно критично те је превезен у болницу. Упркос напорима љекара, мушкарац је преминуо јуче нешто прије 22.00 час, подсјећају медији.

