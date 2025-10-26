Убиство у Загребу након заједничког опијања

26.10.2025
09:42
Коментари:0
У кући у загребачком насељу Врапче рано јутрос убијен је 40-годишњак.
Полиција је саопштила да је 43-годишњак, након заједничког конзумирања алкохола, највјероватније употребом тјелесне снаге усмртио жртву.
Осумњичени се тренутно налази под надзором полиције, док су увиђај и криминалистичка истрага у току.
Мотив и околности догађаја полиција још утврђује, пишу Независне.
