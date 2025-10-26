Други трипл-дабл Јокића за прву побједу Денвера у сезони

Извор:
РТС
26.10.2025
09:28
Коментари:0
Кошаркаши Денвер нагетса побједом над Финикс сансима 133:111 уписали су први тријумф у новој сезони НБА лиге. Никола Јокић је са 14 поена, 14 скокова и 15 асистенција направио још један трипл-дабл.
Нагетси су у својој "Бол арени" пред домаћим навијачима лако изашли на крај са Сансима послије пораза на отварању од Голден Стејта.
Денвер је добро отворио меч. Брзе акције и поени испод обруча захваљујући добром организацији напада Николе Јокића донијели су му одмах предност коју су чували током читаве прве четвртине.
Други дио био је још бољи за тим Дејвида Аделмана који је поенима са линије пенала направио разлику од 17 поена (71:54).
Санси нису могли ништа да одбране, поготово испод коша иако српски кошаркаш није био кошгетерски усмјерен.
У нападу Финикс је константно инсистирао на шуту за три поена и игру бековима која није уродила плодом и унијела је екипу у контра-ритам.
Трећа четвртина почела је идеално по домаћина. Денвер је рутински одржавао 15 поена константно током већег дијела периода, а онда је Финикс покушао да се врати.
Девин Букер узео је лопту у своје руке и био најзаслужнији за прилазак ривала на једноцифрени заостатак - 83:74.
У овом тренутку Аделман је затражио тајм-аут послије којег су Нагетси одговорили серијом 11:0 која је већ у трећем периоду најавила исход меча.
У посљедњој четвртини, тим из Колорада рутински је задржао предност.
Никола Јокић уписао је трипл-дабл од 14 поена, 14 скокова и 15 асистенција уз висок проценат шута из игре (5/8).
Српски кошаркаш није шутирао на кош јер је чак седам кошаркаша Денвера завршило меч са двоцифреним бројем поена.
Џамал Мареј је предводио екипу са 23 поена, Кристијан Браун је додао 20, Арон Гордон 17, Кем Џонсон 15, Јонас Валанчјунас 12, а Брус Браун 11 поена.
Девин Букер је био најефикаснији кошаркаш на паркету убацивши 31 поен али је изостала подршка саиграча.
Једини двоцифрен поред њега био је Грејсон Ален са 11 поена.
Распоред мечева НБА лиге:
Орландо меџик - Чикаго булс 98:110
Атланта хокс - Оклахома Сити тандер 100:117
Филаделфија севентисиксерс - Шарлот хорнетс 125:121
Денвер нагетс - Финикс санс 133:111
Мемфис гризлис - Индијана пејсерс 128:103
Сан Антонио спарс - Бруклин нетс 19.00
Детроит пистонс - Бостон селтикс 20.30
