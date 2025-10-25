Почео НБА шоу: Србин се умало потукао усред утакмице

Извор:
Кошаркаши Вашингтон Визардса уписали су прву побједу у сезони у свом другом НБА мечу. Далас Маверикси угостили су тим из главног града Сједињених Америчких Држава и на крају морали да пруже руку бољем тиму - 117:107.
У тријумфу је учествовао и Тристан Вукчевић, али је његов наступ обиљежио сукоб.
За мало више од седам минута на паркету, репрезентативац Србије је постигао два поена уз два скока, али и усијао друштвене мреже.
Додуше, за то је више заслужан Пи Џеј Вашингтон, кошаркаш Даласа, који га је оборио на паркет током једног од напада.
Разлог је највјероватније то што је Вукчевић нешто јаче ушао у дуел, али то није оправдање за Вашингтона, који га је дивљачки оборио на земљу под кошем.
P.J. Washington and Tristan Vukcevic got into a brief altercation here in the second quarter.— Noah Weber (@noahweber00) October 25, 2025
Anthony Davis backed up Washington. pic.twitter.com/6TyVxqdWYy
Након тога је кренуо да се уноси српском кошаркашу у лице. Ни Тристан Вукчевић није одступио, придигао се и био спреман да узврати, али је затим легендарни Ентони Дејвис одгурнуо нашег кошаркаша и потом су се и други умијешали како би смирили ситуацију.
Кајшон Џорџ је са 34 поена и 11 скокова предводио Визардсе до великог тријумфа, док је на другој страни Ентони Дејвис имао 27 и 13 скокова, односно Купер Флег 18, пет ухваћених лопти и шест асистенција, преноси "Телеграф".
