Почео НБА шоу: Србин се умало потукао усред утакмице

Извор:

Телеграф

25.10.2025

10:28

Коментари:

0
Фото: Printscreen

Кошаркаши Вашингтон Визардса уписали су прву побједу у сезони у свом другом НБА мечу. Далас Маверикси угостили су тим из главног града Сједињених Америчких Држава и на крају морали да пруже руку бољем тиму - 117:107.

У тријумфу је учествовао и Тристан Вукчевић, али је његов наступ обиљежио сукоб.

За мало више од седам минута на паркету, репрезентативац Србије је постигао два поена уз два скока, али и усијао друштвене мреже.

Додуше, за то је више заслужан Пи Џеј Вашингтон, кошаркаш Даласа, који га је оборио на паркет током једног од напада.

Разлог је највјероватније то што је Вукчевић нешто јаче ушао у дуел, али то није оправдање за Вашингтона, који га је дивљачки оборио на земљу под кошем.

Након тога је кренуо да се уноси српском кошаркашу у лице. Ни Тристан Вукчевић није одступио, придигао се и био спреман да узврати, али је затим легендарни Ентони Дејвис одгурнуо нашег кошаркаша и потом су се и други умијешали како би смирили ситуацију.

Кајшон Џорџ је са 34 поена и 11 скокова предводио Визардсе до великог тријумфа, док је на другој страни Ентони Дејвис имао 27 и 13 скокова, односно Купер Флег 18, пет ухваћених лопти и шест асистенција, преноси "Телеграф".

Тагови:

НБА

Košarka

