Ухапшен осумњичени за убиство Милана Шуше: Сањин Штилић приведен у Сарајеву

Сањин Штилић, осумњичени за убиство Милана Шуше 17.2.2024. године у Земуну, ухапшен је по потјерници Србије у Сарајеву у БиХ.
Њему је одржано рочиште за екстрадицију, а Суд БиХ ће у наредном периоду одлучивати о изручењу.
Штилићу се иначе суди у одсуству за овај злочин у Вишем суду у Београду. Осим њега за саизвршилаштво у убиству Шуше суди се и Бранку Савовићу, који се налази у притвору у централном затвору у Београду.
Савовић се терети да је у рентакар агенцији у Панчеву изнајмио аутомобил, представивши се лажно као Иван Милић и да је у Борчу за Штилића изнајмио стан.
Затим су према оптужници неколико дана заједно обилазили локације у околини Шушине куће и пратили његово кретање. Тог 17. фебруара 2024. године изнајмљеним возилом довезли су се до његове куће и чекали да изађе.
Када га је Савовић уочио јавио је то телефоном преко криптоване апликације Штилићу, који је дотрчао и испред капије из пиштоља пуцао у Шушу. Испалио му је шест пројектила у главу и тело, а затим побјегао.
