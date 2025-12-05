Logo
Пожар у Лопарама, једна особа погинула

АТВ

05.12.2025

13:12

Фото: Pixabay

Једна особа је погинула у пожару који је избио синоћ у Лопарама, речено је из ПУ Бијељина.

"Полицијској станици Лопаре, данас 05.12.2025. године, око 01,00 часова, пријављено је да је дошло до пожара на помоћном објекту на подручју општине Лопаре, у којем је смртно страдало лице Ц.К", наводе из полиције.

Пожар је локализован од стране припадника Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Лопаре.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, а увиђај на лицу мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске управе Бијељина којим је утврђено да је узрок пожара највјероватније отворени пламен, нехат – непажња приликом кориштења пећи на чврсто гориво или кориштења свијећа.

