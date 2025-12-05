Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

Извор:
Агенције
05.12.2025
10:47
Коментари:0
У тешкој саобраћајној несрећи која се десила синоћ у Брчком, погинуо је пјешак С.Ј. из тог града, а према првим информацијама, ударила су га два аута.
Како пишу медији, на пјешака је најприје налетјело једно возило, а затим је преко њега прешло и друго.
Хроника
Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута
На лицу мјеста били су припадници полиције и Хитне помоћи, а пјешак С.Ј. је транспортован у УКЦ Тузла гдје су љекари покушали стабилизовати његово тешко нарушено здравствено стање.
Упркос напорима љекара, пјешак је преминуо.
Хроника
2 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
15 ч0
Најновије
Најчитаније
13
22
13
17
13
12
13
10
13
03
Тренутно на програму