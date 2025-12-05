Logo
Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута

Извор:

Агенције

05.12.2025

10:47

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо пјешак, ударила га два аута
Фото: АТВ

У тешкој саобраћајној несрећи која се десила синоћ у Брчком, погинуо је пјешак С.Ј. из тог града, а према првим информацијама, ударила су га два аута.

Како пишу медији, на пјешака је најприје налетјело једно возило, а затим је преко њега прешло и друго.

бронзани мајдан удес

Хроника

Тешка незгода код Бањалуке, ауто слетјело с пута

На лицу мјеста били су припадници полиције и Хитне помоћи, а пјешак С.Ј. је транспортован у УКЦ Тузла гдје су љекари покушали стабилизовати његово тешко нарушено здравствено стање.

Упркос напорима љекара, пјешак је преминуо.

