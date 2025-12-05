Logo
УКЦ Српске: Успјешно изведен сложен захват уклањања тумора наткољенице

Извор:

СРНА

05.12.2025

10:25

УКЦ Српске: Успјешно изведен сложен захват уклањања тумора наткољенице
Фото: Срна

Хируршки тим Клинике за ортопедију и трауматологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске извео је компликован медицински захват отклањања малигног тумора наткољенице, који је био уз крвне судове и нерве, тако да је постојала могућност да пацијенткињи буде ампутирана нога.

Адекватном интервенцијом хируршког тима избјегнута је ампутација, тумор је одстрањен, а пацијенткиња се добро опоравља уз додатне терапијске препоруке, саопштено је из УКЦ-а.

Ови тумори су све чешћи у популацији, а пацијенти се јављају љекару у касном стадијуму болести што додатно компликује оперативни захват.

Бенефити за пацијенте код ове врсте оперативних захвата су многоструки, јер се на овај начин избјегне ампутациона хирургија, а пацијент се враћа свакодневним животним активностима.

Захват је извео тим који је предводио ортопед-онколог Славиша Кунарац, а асистенти су били љекари Срђан Мацановић, Марко Чанковић и Ђорђе Тонтић.

trgovina market kupovina pixabay

Економија

Познати трговачки ланац прогласио стечај: Преко 200 радника остаје без посла

Анестезиолошки дио тима чинили су доктори Дејан Никић и Ива Чивљак, док је инструментарка била Дајана Илибашић.

Едукације су неопходне за напредак у раду и усвајање нових хируршких техника и облика лијечења, како би се пружила што боља здравствена услуга пацијентима, наводи се у саопштењу.

Једну од таквих едукација доктор Кунарац обавио је на реномираној АКХ клиници у Бечу, гдје се упознао о најновијим достигнућима у области онколошке ортопедије.

Тагови:

Операција

тумор

