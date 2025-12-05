Упозорење за грађане: Ваздух изразито нездрав у овим градовима у БиХ

05.12.2025
08:49
Коментари:0
Ваздух је јутрос нездрав у Тузли, Илијашу, Високом и Какњу, па се грађанима препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих посљедица по органе за дисање.
Мјерење у 8.00 часова показало је да је индекс квалитета ваздуха у Тузли 176, у Илијашу 156, Високом и Какњу 154, објављено је на интернет страници "Зрак-Еко-акција".
Обољели од плућних болести и болести срца, труднице, дјеца и старији морају избјегавати било какве активности током боравка напољу, а и остали грађани требало би да избјегавају већа напрезања током боравка напољу.
Свијет
Снијег паралисао друмски и ваздушни саобраћај у Јапану
У Бањалуци, Сарајеву, Зеници, Приједору, Броду и Травнику ваздух је нездрав за осјетљиве групе становника.
У Бањалуци индекс квалитета износи 150, у Зеници 127, у Приједору 124 и Броду 122, те у Сарајеву и Травнику 116.
Умјерено загађен ваздух је у Маглају са индексом 91, у Хаџићима 89, Вогошћи 85, Лукавцу 74 и Живиницама 66.
Вриједност индекса квалитета од нула до 50 показује да је ваздух добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
Друштво
1 д0
Градови и општине
2 д0
Регион
2 д0
Здравље
3 мј0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму