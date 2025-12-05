Српска богатија за 26 бебa

Извор:
СРНА
05.12.2025
07:32
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, од којих 11 дјевојчица и 15 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 14, затим у Требињу три, Добоју, Фочи, Источном Сарајеву по двије, Зворнику, Бијељини, Невесињу по једна беба.
У Бањалуци је рођено по седам дјевојчица и дјечака, у Требињу три дјечака, Добоју и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и дјечак, Фочи два дјечака, Зворнику дјечак, Невесињу дјевојчица.
Порођаја није било у протекла 24 часа у Приједору и Градишци.
