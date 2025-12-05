Logo
Ситуација је неизвјесна: Велика прогноза за цијелу зиму

АТВ

05.12.2025

05:00

Ситуација је неизвјесна: Велика прогноза за цијелу зиму
Фото: РТРС

За Европу се за прву половину децембра предвиђају углавном нормалне до изнадпросјечне температуре, потакнуте западним до југозападним струјањем.

Такав образац спречава продор хладног ваздуха према југу континента, гурајући га далеко на сјевер, наводи "Север Ведер Јуроп".

Што се тиче сњежних падавина у децембру, пројекције показују падавине само на већим надморским висинама.

Прогноза сезонских сњежних падавина за зиму – децембар, јануар и фебруар – показује да ће велики дио Европе забиљежити мање снијега него иначе.

Гледајући сезонски просјек према ЕЦМВФ-у, виде се исподпросјечне сњежне падавине у већем дијелу Европе, с главним подручјима падавина помакнутим према сјеверу, но виде се и нека средишња и западна подручја која показују мањи дефицит снијега. Али, у поређењу с прогнозом из претходног мјесеца, постоји одређено побољшање.

Сада се предвиђа више сњежних падавина за централне и западно-централне дијелове те за дијелове Уједињеног Краљевства и Ирске. Не види се пораст снажних сњежних падавина као резултат стратосферског загријавања.

Прогноза сњежних падавина за децембар показује углавном негативне аномалије, осим на крајњем сјеверу.

Али можемо видјети да, осим неких јачих негативних подручја, постоје зоне с мањим дефицитима. Изненађује и процјена мањка снијега на већим надморским висинама, што упућује на недостатак оборина, а не нужно на превисоке температуре.

У јануарској прогнози не види се никакав преокрет. Предвиђа се да ће већина Европе имати мање сњежних падавина средином зиме, али процјена је да ће нека подручја према југоистоку ипак добити више снијега у том периоду, заједно с крајњим сјевером.

За фебруар се прогнозира благо смањење дефицита у односу на јануар, но оба мјесеца и даље изгледају сиромашна што се тиче снијега. Стручњаци напомињу да "црвене" зоне на картама не значе потпуни изостанак снијега, него тек мање количине од уобичајених."

Европа — спорији почетак и мања количина снијега

У Европи су прогнозе за сада нешто слабије. За већину континента предвиђа се испод-просјечна или просјечна количина снијега за зимску сезону.

Децембар би могао почети са недовољно хладним ваздухом да се снијег спусти до ниских предјела — снијег је, највише, могуће очекивати у планинским и вишим предјелима.

У јануару и фебруару нема значајнијег побољшања у предвиђањима — снијег и даље вјероватније у сјеверним и сјевероисточним крајевима, док у западним и централним дијеловима континента остаје мања вјероватноћа за обилнији снијег.

Постоји одређена нада према крају зиме / почетку прољећа (март), јер се у неким дијеловима централне и југоисточне Европе предвиђа могуће повећање сњежних падавина, мада не у сваком моделу — па је ситуација неизвјесна.

Дакле, за већину Европе зима 2025/2026. према овим предвиђањима неће донијети импресивне количине снијега, иако то не значи да снијег неће пасти, посебно у планинским областима или повремено током јануара-марта.

Вријеме

Временска прогноза

zima

