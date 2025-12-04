Logo
Кад видим ожењене, драго ми је што се нисам женио: Животна прича пастира из БиХ

04.12.2025

19:02

Стипе Шимић
У новој репортажи "Гласа Херцеговине" видео-новинара Мариа Бркића, јавност је упознала Стипу Шимића из Ружића код Груда, скромног чувара оваца који живи сам, али, како каже, никако није усамљен.

Стипе се никада није женио, а уз смијех признаје да му брак никада није био привлачан.

"Нисам се женио… боље овако. Кад видим како је ожењенима, драго ми је!", прича он.

Дане проводи уз своје овце, којих има петнаестак, и у миру који му је најважнији. Снага, каже, полако попушта, али још увијек све стиже обавити.

С тугом говори о селима која се празне и раду који је некад био свакодневица.

"Прије је овдје све било обрађено… данас запуштено. Нема више никога", говори он.

Ипак, упркос самоћи, Стипе живи спокојно и без жаљења. Његове једноставне ријечи и ведар хумор подсјећају на вријеме које полако нестаје, али и на људе који су у једноставности пронашли своју слободу.

