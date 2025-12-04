Од овог мјесеца се може очекивати повећање плата у Српској

Извор:
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да су током данашњих консултација отворене бројне теме, али и понуђена рјешења, те да је након разговора са представницима Савеза и Конфедерације синдиката рекао да повећање плата у Српској слиједи након прва три мјесеца наредне године.
"Обећавамо повећање плата након прва три мјесеца наредне године. Буџет има своју динамику пуњења и прва три мјесеца су увијек тешка", рекао је Минић новинарима у Бањалуци, након одржаних консултација у вези са израдом буџета за наредну годину.
Он је додао да попушта притисак на економију Републике Српске, те је за наредну годину најавио више инвестиција које ће се одразити на повољнију економску ситуацију.
"Тврдим да ћемо моћи изаћи у сусрет повећању плата. Нагласићу да смо разговарали о проблемима и када је ријеч о јавним предузећима, Електропривреди, Жељезницама и свему што нам представља проблем. Најбитније је да смо заједнички маркирали проблеме. Овдје су представници свих радника, и то схватамо, па и оних који се неодговорно односе према послу. С тим проблемом, односно лажним боловањима, мораћемо се такође суочити", рекао је Минић.
Он је навео да је свјестан и плата у појединим секторима, те да је тешко очекивати пуни радни допринос електромонтера који ради за минималну плату.
"Не смијемо се чудити ако тај радник не даје пуни допринос", додао је Минић.
Он је нагласио да су данас понуђена рјешења и када је ријеч о регулисању права на туђу његу и помоћ, што је дио закључка након разговора са представницима Савеза општина и градова.
"Обавијестили су ме на састанку о злоупотребама лица која су корисници ове помоћи, а нису у стању потребе. Договорили смо већ данас хитан састанак са Министарством здравља. Приједлог је централизација, да се то питање пренесе на Фонд здравственог осигурања и да се са љекарима утврђује стање", рекао је Минић.
Према његовим ријечима, циљ је да то право имају они који су у стању потребе.
"Урадићемо ревизију и желимо да јавна средства искористимо на прави и адекватан начин. То је осјетљива категорија и одлучни смо да уређујемо ту област", рекао је Минић.
Он је истакао да ће се приступити измјенама закона, када је ријеч о локалним заједницама, с обзиром да поједине општине и градови могу у потпуности финансирати професионална ватрогасна друштва, те постоји могућност да новац искористе и за друге потребе.
"Планирамо измјену закона да би те локалне заједнице могле трошити новац и на хитну службу и друге потребе. Морамо имати одговорност према јавном новцу", поручио је Минић.
Он је указао да је дан обиљежио састанак са представницима Борачке организације Републике Српске, истакавши да цијени саборце и да борци морају знати да су уважени и да ће увијек имати подршку.
"Зато сам позвао све представнике борачких организација и с њима ћу и завршити консултације. То је најзаслужнија категорија за одбрану Републике Српске. С овог мјеста желим да кажем да ћемо ући у процедуру припреме нацрта закона да би што прије системски уредили низ ствари које су раније биле предмет личног односа према њима, да би у потпуности остварили своја права", поручио је Минић.
Он је за сутра најавио састанак са министром за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојаном Випотником да би се разговарало о новом Закону о грађењу с обзиром на данас изнесене проблеме у овој области.
"Имамо добре и лоше примјере из локалних заједница када је ријеч о тој области. Нови закон предвиђа преузимање надлежности од стране Министарства по захтјеву странке ако локална заједница не постпупа по одређеном предмету. У самом приједлогу дошло је до проширења права Министарства. Сутра ћемо ријешити тај проблем", закључио је Минић.
У Административном центру Владе Републике Српске у Бањалуци данас су одржане консултације са представницима Привредне коморе, Занатско-предузетничке коморе, Савеза општина и градова, Савеза синдиката и Конфедерације синдиката Републике Српске.
