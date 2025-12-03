Завладала "сребрена грозница": Сребро привлачи све већу пажњу купаца

Извор:
Сребро привлачи све већу пажњу купаца на свјетским тржиштима, прије свега зато што је цијена злата ове године драстично порасла, објавио је данас Блумберг.
На то су првенствено утицале економске мјере администрације америчког предсједника Доналда Трампа, нарочито у домену царинске политике, што наводи инвеститоре и централне банке да посегну за сигурнијом имовином.
Оба племенитог метала доживљавају скок потражње инвеститора, који желе да се заштите од политичких турбуленција, инфлације и слабости валуте.
Међутим, за разлику од злата, сребро није само ријетко и лијепо, већ има и много корисних својстава, која га чине вриједном компонентом у низу производа.
Сребро је одличан електрични проводник који се користи у штампаним плочама и прекидачима, електричним возилима и батеријама.
Сребрна паста је кључни састојак у соларним панелима, а овај метал се такође користи у премазима за медицинске уређаје.
Са залихама близу најнижег нивоа у историји и све заинтересованијим купцима, постоји ризик од несташице понуде тог племенитог метала која би могла да утиче на више индустрија.
Трајно високе цијене нарушиле профитабилност индустријских корисника и потенцијално довеле до тога да сребрне компоненте замене другим металима.
Као и злато, сребро је и даље популаран састојак за израду накита и кованица.
Кина и Индија остају главни купци сребра, захваљујући својим огромним индустријским базама, великом броју становника и важној улози коју сребрни накит игра у чувању вриједности које се преносе са генерације на генерацију.
Владе и ковнице новца такође троше велике количине сребра за производњу златних полуга и других производа.
Као трговачка имовина, много је јефтиније од злата по унци, што га чини приступачнијим малим инвеститорима, али његова цијена има тенденцију да се креће наглије током раста вриједности племенитих метала.
