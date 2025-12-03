Крвав обрачун због паркинга: Мушкарац претучен дизалицом за ауто

Извор:
У понедјељак увече, у Струмичкој улици на Вождовцу, дошло је до тешког физичког обрачуна између двојице мушкараца, а све је почело, према незваничним информацијама, расправом око паркинг мјеста.
Инцидент се догодио након вербалне свађе која је избила између лица П.Ш. (32) и Д.Ћ. (27). Свађа је убрзо прерасла у физички сукоб, када је П.Ш. наводно употребио дизалицу за аутомобил као оружје, ударивши њоме Д.Ћ. у предјелу главе.
Повријеђеном Д.Ћ. одмах је указана љекарска помоћ, а саниран је у Ургентном центру (УЦ), гдје су му констатоване повреде.
Степен повреда засад није познат јавности.
Полиција је извршила увиђај на лицу мјеста. Против П.Ш. је, због сумње да је починио кривично дјело, поднијета кривична пријава у редовном поступку, пише Телеграф.рс.
